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Лавров поблагодарил азербайджанцев за бережное отношение к русскому языку и культуре

Глава МИД РФ отметил, что русский язык преподается в большом количестве школ и университетов страны

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым выразил благодарность за бережное отношение к русской культуре и языку в Азербайджане.

"Мы очень признательны нашим друзьям за бережное отношение к русскому языку, русской культуре. Мы отмечаем, что русскоязычное образование в Азербайджане традиционно востребовано", - сказал он во вторник на совместной пресс-конференции.

Лавров отметил, что русский язык преподается в большом количестве школ и университетов страны.

"Что касается гуманитарного сотрудничества, то у нас, я думаю, образцовое взаимодействие. В этом году были Дни культуры России в Азербайджане, на первую половину 2020 года планируются Дни культуры Азербайджана в нашей стране", - пояснил глава МИД РФ.

Лавров также пригласил своего азербайджанского коллегу посетить Россию с визитом.

"Я пригласил моего коллегу и друга посетить Россию с очередным визитом, - сказал министр на совместной пресс-конференции с Мамедъяровым. - Будем сотрудничать и на ближайших форумах, в том числе встретимся на этой неделе [5-6 декабря] в Братиславе на СМИД ОБСЕ".

Ранее президент России Владимир Путин обратил внимание на большое значение, которое власти Азербайджана придают популяризации русского языка в своей стране. По его словам, "это одна из стран бывшего Советского Союза, где отношение к русской культуре и русскому языку поддерживается на самом высоком уровне".

Межрелигиозное сотрудничество

По словам Лаврова, Москва и Баку могут служить примером сосуществования и сотрудничества различных религий, в частности на общеевропейском пространстве. 

"Хочу отметить, что Россия и Азербайджан являются примером сосуществования, сотрудничества различных религий, прежде всего христиан и мусульман, - подчеркнул глава МИД РФ. - Мы очень надеемся, что этот пример, который мы задаем, будет воспринят и в более широком плане, в том числе в рамках подготовки к Совету министров иностранных дел ОБСЕ, который состоится в конце недели в Братиславе. Эта тема очень и очень важная".

В этой связи Лавров напомнил о недавнем визите в Азербайджан предстоятеля Русской православной церкви, Патриарха Московского и всея Руси Кирилла для участия во втором бакинском саммите религиозных лидеров мира. "Это очень своевременная и очень важная инициатива наших азербайджанских друзей", - добавил министр.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАзербайджанЛавров, Сергей ВикторовичРоссия
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