Молдавия передала России землю с братских могил советских солдат

КИШИНЕВ, 3 декабря. /ТАСС/. Контейнеры с землей, собранной с мест кровопролитных боев и братских могил советских солдат в Молдавии, были торжественно переданы в мемориальный комплекс главного храма Вооруженных сил России. В состоявшейся во вторник церемонии приняли участие министр обороны Молдавии Виктор Гайчук и посол РФ Олег Васнецов.

"Подобные акции проходят на территории нашей страны и в государствах, где Вторая мировая [война] прошлась, оставив миллионы погибших солдат. <…> Гильзы будут отправлены в Москву, но вторая половина останется здесь в музее, что будет символизировать собой преемственность поколений и тесную общность между нашими народами, сохраняющими память о героях Великой Отечественной войны", - сказал Васнецов.

По словам главы Минобороны, в Молдавии капсулы разместят в музее Центра военной истории и культуры национальной армии. В своем выступлении он отметил важность сохранения памяти о событиях Великой Отечественной войны. "У меня особые эмоции, потому что моих родственников, как и [родственников] практически каждого гражданина Молдовы, коснулась эта война. И мы понимаем, что должны сделать все для того, чтобы такая война больше не повторилась", - отметил Гайчук.

Из Молдавии в Москву в рамках международной мемориальной акции "Дороги памяти" отправлена земля с мест наиболее кровопролитных боев. По разным данным, в операции по освобождению республики от фашизма погибли больше 10 тыс. советских солдат. В ходе этой наступательной операции была разгромлена более чем полумиллионная группировка немецко-румынских войск.

В рядах Красной армии воевали свыше 380 тыс. уроженцев Молдавии. За три года немецко-румынской оккупации здесь погибли и были угнаны в рабство свыше 100 тыс. мирных жителей. Война здесь затронула почти каждую семью, поэтому, несмотря на попытки некоторых политиков пересмотреть ее итоги, ежегодно в День Победы на улицы Кишинева и других городов республики выходят десятки тысяч людей.

Главный храм Вооруженных сил РФ возводится на добровольные пожертвования и будет открыт в 2020 году в военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" к 75-летнему юбилею победы в Великой Отечественной войне. Главный военный храм станет центром воинской славы и всенародной памяти о павших воинах в годы самой кровопролитной войны в истории человечества. Он будет символизировать духовность русского воинства, поднимающего меч только для защиты своего Отечества.