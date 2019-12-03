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Тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами в Чувашии снизятся на 7% в 2020 году

В Госслужбе по конкурентной политике и тарифам отметили, что в следующем году также скорректируют нормативы на основании замеров объемов накопления мусора

ТАСС, 3 декабря. Снижение тарифов на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на 7,3% произойдет в Чувашии в 2020 году, сообщили журналистам в Госслужбе Чувашии по конкурентной политике и тарифам.

"Госслужбой Чувашии по конкурентной политике и тарифам принято решение об установлении единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2020 год. В связи с освобождением с 1 января 2020 года от налога на добавленную стоимость региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и исключением из тарифа амортизации на объекты, построенные за счет бюджетных средств, произойдет снижение тарифов в среднем по году на 7,3%", - отметили в ведомстве.

По информации Госслужы Чувашии по конкурентной политике и тарифам, с 1 июля в республике действует предельный единый тариф, который установлен для регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО "МВК "Экоцентр". Он составляет 456,02 руб. (с НДС) за куб. м или 4267,86 рублей (с НДС) за тонну (3556,55 рублей за тонну без НДС). Согласно нормативу накопления отходов, который установлен Минстроем Чувашии на человека в год и составляет 2,02 куб. м, оплата за месяц составляет 76,76 рублей на человека. Жители частных домов в сельской местности ежемесячно платят 61,56 рублей на человека в месяц.

В Госслужбе по конкурентной политике и тарифам уточнили, что в 2020 году также будут скорректированы нормативы на основании замеров объемов накопления мусора, которые сделаны Минстроем республики.

"Это также позволит в 2020 году снизить размер платы по обращению с твердыми коммунальными отходами", - пояснили в ведомстве.

Теги
РоссияЧувашия
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