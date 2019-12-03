Прерванное три года назад строительство учебного центра МЧС в Иванове возобновят

ТАСС, 3 декабря. Строительство учебно-тренировочного центра МЧС в Иванове, которое прекратилось три года назад из-за многомиллионных хищений со стороны подрядной организации, будет возобновлено. Об этом во вторник сообщает пресс-служба областного правительства.

Сегодня регион с рабочим визитом посетил глава МЧС РФ Евгений Зиничев. Вместе с губернатором Станиславом Воскресенским и главой регионального управления МЧС Алексеем Клушиным они обсудили варианты достройки учебно-тренировочного центра. Зиничев распорядился разработать дорожную карту по завершению строительства проблемного объекта.

"В целом все решения по завершению строительства учебного комплекса приняты. Уже в 2020 году будут проведены ревизия имеющейся проектной документации и техническая экспертиза состояния возведенных конструкций", - приводит слова Клушина пресс-служба.

В 2014 году ФКУ "Управление капитального строительства МЧС России" и компания "СК Эл-Вент" заключили госконтракт на строительство учебно-тренировочного центра на территории Ивановской академии МЧС. Стоимость контракта составляла 246 млн рублей, однако работы были выполнены лишь на 30 млн, остальные деньги подрядная организация похитила. По этому факту возбудили дело по статье "Мошенничество".

В Ивановской пожарно-спасательной академии МЧС России учится более 4 тыс. человек. В академии представлено девять специальностей и направлений подготовки, в том числе "техносферная безопасность", "государственное и муниципальное управление", "судебная экспертиза" и другие.