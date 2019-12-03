Посол РФ в День Неизвестного Солдата возложил цветы к барельефу "Дух Эльбы" в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Российский посол в США Анатолий Антонов во вторник по случаю Дня Неизвестного Солдата возложил венок к барельефу "Дух Эльбы" Мемориала Второй мировой войны, расположенного в самом центре американской столицы.

"Сегодня мы чтим память неизвестного солдата. У нас погибли более 27 млн человек, ни одна республика бывшего Советского союза не осталась в стороне. Конечно, никто из нас не забудет наших дедов, отцов, прадедов, конечно, до сих пор скорбь в сердцах граждан любого государства СНГ", - заявил глава российской дипмиссии.

День Неизвестного Солдата призван увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории России или за ее пределами, чьи имена остались неизвестными. Он отмечается с 2014 года. Основанием отмечать его 3 декабря стало то, что именно в этот день в 1966 году прах Неизвестного солдата был перенесен из братской могилы советских воинов на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в Александровском саду у стен Московского Кремля. На месте захоронения 8 мая 1967 года был открыт мемориальный архитектурный ансамбль "Могила Неизвестного солдата" и зажжен Вечный огонь.