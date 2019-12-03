{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Посол РФ в День Неизвестного Солдата возложил цветы к барельефу "Дух Эльбы" в Вашингтоне

День Неизвестного Солдата призван увековечить память российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории России или за ее пределами, чьи имена остались неизвестными

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Российский посол в США Анатолий Антонов во вторник по случаю Дня Неизвестного Солдата возложил венок к барельефу "Дух Эльбы" Мемориала Второй мировой войны, расположенного в самом центре американской столицы.

"Сегодня мы чтим память неизвестного солдата. У нас погибли более 27 млн человек, ни одна республика бывшего Советского союза не осталась в стороне. Конечно, никто из нас не забудет наших дедов, отцов, прадедов, конечно, до сих пор скорбь в сердцах граждан любого государства СНГ", - заявил глава российской дипмиссии.

День Неизвестного Солдата призван увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории России или за ее пределами, чьи имена остались неизвестными. Он отмечается с 2014 года. Основанием отмечать его 3 декабря стало то, что именно в этот день в 1966 году прах Неизвестного солдата был перенесен из братской могилы советских воинов на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в Александровском саду у стен Московского Кремля. На месте захоронения 8 мая 1967 года был открыт мемориальный архитектурный ансамбль "Могила Неизвестного солдата" и зажжен Вечный огонь.

Теги
СШАРоссия
Реклама на ТАСС
В Набережных Челнах открыли памятник бойцу Дмитрию Бадретдинову
Памятник сержанту установили во исполнение указа президента России "О проведении памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига воинов-десантников"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС