Уровень смертности от болезней сердца в КЧР за пять лет снизился почти на 40%

ЧЕРКЕССК, 3 декабря. /ТАСС/. Медики Карачаево-Черкесии отмечают снижение уровня смертности от сердечно-сосудистых заболеваний за последние пять лет почти на 40%, показатель составил 338 на 100 тыс. человек. Об этом ТАСС во вторник рассказали в региональном Министерстве здравоохранения.

"В Карачаево-Черкесии в рамках нацпроекта активно реализуются мероприятия по профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений. Так, в республике внедрен ежемесячный план мероприятий, разработанный по рекомендациям НМИЦ им. Алмазова в г. Санкт-Петербурге. Смертность от болезней системы кровообращения снизилась по сравнению с 2014 годом на 38,3%. Или с 547 на 100 тыс. населения до 337,7 на 100 тыс. (показатель на сентябрь 2019 года)", - сказала представитель министерства.

В Минздраве добавили, что показатель удается снижать благодаря открытию регионального сосудистого центра и оказанию своевременной квалифицированной медицинской помощи для данной категории больных, а также оснащению центра современным оборудованием.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.