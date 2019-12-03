В Северной Осетии в начале 2020 года введут в эксплуатацию Национальный музей

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 декабря. /ТАСС/. Реконструкция Национального музея в Северной Осетии завершится в конце 2019 года, он будет введен в эксплуатацию в начале 2020 года. Об этом стало известно на встрече главы республики Вячеслава Битарова с заместителем председателя правительства Ириной Азимовой и министром культуры Эльбрусом Кубаловым.

"Вячеслав Битаров затронул вопрос реконструкции Национального музея Северной Осетии. Он обратил внимание министра культуры, что все работы должны быть завершены до конца текущего года, а ввод в эксплуатацию произведен в начале 2020 года", - говорится на сайте главы и правительства республики.

Реконструкция старейшего на Северном Кавказе музея была продолжена в 2008 году, музей был включен в федеральную целевую программу "Культура России 2006-2011 годы". Однако работы неоднократно приостанавливались из-за отсутствия финансирования.

В 2017 году в рамках соглашения между Министерством культуры РФ и правительством республики на проведение реконструкции Национального музея было выделено 97,83 млн рублей, в том числе из республиканского бюджета 7,83 млн рублей.

После завершения работ на первом этаже музея первой экспозицией в 2017 году стала выставка аланского золота. На ней были представлены шедевры сармато-аланской культуры, выполненные из драгоценных металлов, материалы археологических раскопок, работы художников, посвященных аланской истории. Все экспонаты были найдены в ходе раскопок на территории республики.