Садовничий еще не решил, хотел бы он остаться на посту ректора МГУ

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий пока не решил, хотел бы он продолжить работу в качестве ректора вуза. Говорить об этом стоит только после соответствующего решения президента России, сказал он корреспонденту ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал закон о практической подготовке обучающихся, а также о полномочиях ректоров МГУ и СПбГУ, соответствующий документ был опубликован 2 декабря на портале правовой информации. Закон принят с поправкой, которая снимает ограничение на число возможных продлений президентом РФ полномочий ректоров МГУ и СПбГУ после достижения ими предельного для должности ректора возраста.

"Мне трудно сказать, я работаю на благо университета", - сказал Садовничий, отвечая на вопрос о том, хотел бы он остаться на посту ректора МГУ. Он также отметил, что итоговое решение о назначении ректора Московского университета примет президент России. "У меня еще срок есть, я работаю. Есть законы, президент назначит - поговорим", - сказал он.

Согласно федеральному закону о МГУ и СПбГУ от 10 ноября 2009 года, президент по достижении ректором одного из этих вузов предельного возраста, установленного для замещения этой должности (65 лет), вправе дважды продлевать полномочия ректора на новый срок до пяти лет. Поправка убирает из закона слово "дважды", снимая это ограничение.

В декабре 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым переназначил Виктора Садовничего ректором МГУ сроком еще на пять лет. Это стало вторым и, согласно действующему законодательству, последним переназначением Садовничего, которому в апреле исполнилось 80 лет. Садовничий является ректором МГУ с 1992 года. Его полномочия истекают в декабре этого года.

Согласно статье 332 Трудового кодекса, в государственных и муниципальных вузах должности ректора, проректоров, руководителей филиалов замещаются людьми в возрасте не старше 65 лет независимо от срока действия трудовых договоров. Ректоры, достигшие возраста 65 лет, переводятся с их письменного согласия на иные должности, соответствующие их квалификации. По представлению ученого совета вуза учредитель имеет право продлить срок пребывания ректора в своей должности до достижения им возраста 70 лет.