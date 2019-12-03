{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Бельгии в День Неизвестного Солдата возложили цветы к памятникам павшим в стране воинам

Акция прошла в городе Льеже

БРЮССЕЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Церемонии возложения цветов к памятникам погибшим на бельгийской земле воинам состоялись во вторник по случаю Дня Неизвестного Солдата в Бельгии. Акцию в городе Льеже организовали соотечественники из ассоциации "Меридиан".

Одна церемония возложения цветов прошла на мемориале городского района Куант в Льеже, у памятника погибшим в двух мировых войнах. Вторая состоялась на воинском захоронении Цитадель у могил неизвестных солдат, расстрелянных фашистами в 1944 году.

В мероприятии приняли участие, помимо российских соотечественников из ассоциации "Меридиан", представители Посольства России в Бельгии, Российского центра науки и культуры в Бельгии. Так, директор центра Вера Бунина произнесла слова благодарности советским солдатам, отдавшим свою жизнь борьбе с фашистами. Кроме того, она подчеркнула важность того, что в Бельгии уделяется большое внимание вопросу сохранения памяти о советских воинах не только Второй, но и Первой Мировой войн.

На территории Бельгии находится более 300 советских захоронений. Дипломаты российского посольства тщательно следят за их состоянием и продолжают работу по установлению имен неизвестных солдат.

День Неизвестного Солдата призван увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории России или за ее пределами, чьи имена остались неизвестными. Он отмечается с 2014 года 3 декабря в связи с тем, что в этот день в 1966 году прах неизвестного советского воина, погибшего в Великую Отечественную войну, был перезахоронен в Александровском саду у стен Московского Кремля.

Памятные акции в Бельгии прошли в рамках мемориальных мероприятий по случаю Дня Неизвестного солдата, которые организует общественное гражданско-патриотическое движение "Бессмертный полк России" во взаимодействии с международными координаторами Бессмертного полка в разных странах в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Теги
Бельгия
Реклама на ТАСС
Останки советского солдата нашли на территории виллы телеведущего Гюнтера Яуха в Потсдаме
Останки были найдены во время строительных работ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС