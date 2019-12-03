В Бельгии в День Неизвестного Солдата возложили цветы к памятникам павшим в стране воинам

БРЮССЕЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Церемонии возложения цветов к памятникам погибшим на бельгийской земле воинам состоялись во вторник по случаю Дня Неизвестного Солдата в Бельгии. Акцию в городе Льеже организовали соотечественники из ассоциации "Меридиан".

Одна церемония возложения цветов прошла на мемориале городского района Куант в Льеже, у памятника погибшим в двух мировых войнах. Вторая состоялась на воинском захоронении Цитадель у могил неизвестных солдат, расстрелянных фашистами в 1944 году.

В мероприятии приняли участие, помимо российских соотечественников из ассоциации "Меридиан", представители Посольства России в Бельгии, Российского центра науки и культуры в Бельгии. Так, директор центра Вера Бунина произнесла слова благодарности советским солдатам, отдавшим свою жизнь борьбе с фашистами. Кроме того, она подчеркнула важность того, что в Бельгии уделяется большое внимание вопросу сохранения памяти о советских воинах не только Второй, но и Первой Мировой войн.

На территории Бельгии находится более 300 советских захоронений. Дипломаты российского посольства тщательно следят за их состоянием и продолжают работу по установлению имен неизвестных солдат.

День Неизвестного Солдата призван увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории России или за ее пределами, чьи имена остались неизвестными. Он отмечается с 2014 года 3 декабря в связи с тем, что в этот день в 1966 году прах неизвестного советского воина, погибшего в Великую Отечественную войну, был перезахоронен в Александровском саду у стен Московского Кремля.

Памятные акции в Бельгии прошли в рамках мемориальных мероприятий по случаю Дня Неизвестного солдата, которые организует общественное гражданско-патриотическое движение "Бессмертный полк России" во взаимодействии с международными координаторами Бессмертного полка в разных странах в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.