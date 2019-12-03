Останки советского солдата нашли на территории виллы телеведущего Гюнтера Яуха в Потсдаме

БЕРЛИН, 3 декабря. /ТАСС/. Останки советского солдата обнаружили на территории виллы известного немецкого телеведущего Гюнтера Яуха в Потсдаме на востоке Германии. Об этом сообщила во вторник газета "Бильд".

По информации издания, останки были найдены во время строительных работ в саду виллы "Келлерман". О том, что речь, скорее всего, идет о солдате Красной Армии, указывают обнаруженные на месте каска и гильзы от патронов. Оружия найдено не было.

"В этом нет сомнений", - приводит издание слова Оливера Брайтхаупта - руководителя подразделения Народного союза по уходу за воинскими захоронениями в Бранденбурге. По распоряжению прокуратуры Потсдама в ближайшие дни судмедэксперты изучат останки и постараются выяснить, при каких обстоятельствах погиб человек. "Когда процедура будет завершена, мы захороним останки русского солдата", - отметил Брайтхаупт. "Это, конечно, отголоски тяжелых боевых действий апреля 1945 года", - сказал он.

По мнению историка из Потсдама Ханнеса Виттенберга, советский военнослужащий, очевидно, погиб в конце апреля 1945 года. "Оружие при нем не было найдено, но был шлем", - заметил он. Как пояснил эксперт, многое говорит о том, что у сослуживцев погибшего было мало времени на то, чтобы похоронить своего товарища. Не исключено, что они поставили деревянный крест и на него повесили каску.

В районе Потсдама Красная Армия вела особенно тяжелые бои с вермахтом в период с 24 по 30 апреля 1945 года.