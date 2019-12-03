"Известия": Госдума намерена полностью закрыть коллекторам доступ к долгам граждан за ЖКХ

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Коллекторы окончательно потеряют доступ к долгам граждан за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующие поправки будут разработаны до конца января 2020 года, сообщают в среду "Известия" со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

По словам Аксакова, проект будет рассмотрен в весеннюю сессию. Уточняется, что сам запрет вступил в силу еще этим летом, но его можно обходить через агентский договор. "Полностью запретим. Мы уже подготовили протокол Совета законодателей, в котором зафиксировали, чтобы коллекторы не использовали агентскую форму взыскания", - сказал изданию Аксаков.

Глава Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Виктор Семендуев рассказал газете, что коллекторы хотят возвращать долги за услуги ЖКХ по агентской схеме законным способом. По его словам, существует категория взыскателей (управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и т. д.), которые не подчиняются профильному закону, поэтому и возникают перегибы: листки на дверях подъездов с ФИО граждан и информацией о не уплаченной сумме, а также так называемые "пирамиды позора".