В Париже показали фильм о советском вратаре Льве Яшине

ПАРИЖ, 4 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Новый фильм о лучшем советском вратаре Льве Яшине впервые показали в кинозале Российского духовно-культурного православного центра (РДКПЦ) во французской столице. В беседе с корреспондентом ТАСС внук голкипера Василий Фролов пояснил, что сеанс приурочен к вручению первой премии имени Яшина, которое состоялось в Париже днем ранее.

"Грех было не воспользоваться такой возможностью, пока я здесь и не показать французам такой замечательный фильм, - отметил Фролов перед показом во вторник вечером. - Я думаю, что сегодня французская публика будет поражена историей про Льва Ивановича".

Внук Яшина признался, что вложил всю душу в эту картину. В прошлом профессиональный вратарь, а теперь тренер в основанной им московской школе вратарей выполнял самые разные роли: постановщика футбольных сцен, дублера, консультанта, помогал с подбором актеров. "Очень много моих друзей-футболистов приняло участие в съемках, и это было очень на руку, потому что из уважения к работе со мной и из уважения к самому Яшину они отдавались на площадке по-максимуму. Они прекрасно понимали, про кого этот фильм и что им надо быть максимально собранными, дисциплинированными, всем хотелось сделать очень, очень хорошее кино", - рассказал он.

Генеральный продюсер выпускавшей фильм компании "Кремлин Филмз" Олег Капанец рассказал корреспонденту ТАСС, что работает над выходом картины в прокат за рубежом, в том числе и во Франции. Он выразил надежду, что удастся организовать показы "не в двух-трех кинотеатрах", а для более широкого круга зрителей.

"Главной задачей было показать его [Яшина] не только на футбольном поле - мало кто знает, каким он был вне поля", - подчеркнул он.

Магия футбола

Во время показа зрители внимательно следили за событиями на экране, в конце некоторые не могли сдержать слез. Финальные титры они встретили аплодисментами. На выходе из зала россияне и французы обсуждали картину.

"Нам очень понравилось, - поделились с корреспондентом ТАСС два молодых игрока местной школьной команды. - Особенно понравился финал, он очень трогательный". На следующий день им предстоит встретиться с воспитанниками молодежной программы футбольного клуба "Пари Сен-Жермен". Они сказали, что данный фильм помог им настроиться на победу.

"Он тронул их, - рассказал Капанец о реакции зрителей. - Все привыкли к современным фильмам, которые похожи друг на друга, в основном на американские. Это же такое, наше, с изюминкой, человеческое".

Посол России во Франции Алексей Мешков в свою очередь вспомнил, как сам в молодости следил за последним матчем Яшина в составе московского "Динамо". "Я так проникся его игрой, что все то время, когда я в молодости играл в футбол, я был на месте вратаря", - поделился он.

Мешков добавил, что не понаслышке знает о колоссальном политическом давлении, с которым некоторым спортсменам приходилось сталкиваться за рубежом.

О фильме

Биографическая спортивная драма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" режиссера Василия Чигинского вышла в российский прокат 28 ноября. Она рассказывает об истории жизни и спортивной карьеры легендарного советского вратаря. Главную роль в ленте сыграл актер Александр Фокин.

22 октября исполнилось 90 лет со дня рождения Яшина. Он выступал в составе московского "Динамо" с 1950 по 1971 год, а также за сборную СССР с 1954-го по 1967-й. Вместе с "Динамо" Яшин стал пятикратным чемпионом СССР, пятикратным серебряным и один раз бронзовым призером чемпионатов СССР, трехкратным обладателем кубка СССР. В составе советской сборной Яшин выиграл Олимпийские игры 1956 года и чемпионат Европы 1960 года, а также стал серебряным призером европейского первенства 1964 года.

В 1963 году Яшин был признан лучшим футболистом Европы, получив "Золотой мяч" (самая престижная личная награда в футболе, учрежденная журналом France Football Габриэлем Ано в 1956 году), на данный момент он является единственным вратарем в истории, завоевавшим этот приз.

Яшин умер 20 марта 1990 года в Москве на 61-м году жизни.