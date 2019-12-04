СМИ: у места старта олимпийской эстафеты 2020 года выявили повышенную радиацию

ТОКИО, 4 декабря. /ТАСС/. Оператор аварийной АЭС "Фукусима-1", крупнейшая в Японии энергетическая компания Tokyo Electric Power, провел во вторник экстренную очистку от радиоактивных элементов района стадиона в префектуре Фукусима, откуда должна стартовать эстафета олимпийского огня токийской летней Олимпиады 2020 года. Это связано с тем, что там были зафиксированы повышенные показатели радиоактивности, сообщает в среду газета Sankei .

По ее данным, замеры были проведены вначале активистами природоохранной организации Greenpeace, а затем их подтвердили правительственные эксперты.

На некоторых участках вокруг стадиона J-Village, откуда должна стартовать эстафета, уровень радиоактивности значительно превышает 0,23 микрозиверта в час, который определен как безопасный для этого района. На поверхности земли на одном из участков фон составил 71 микрозиверт в час и 1,7 микрозиверта в час на расстоянии метра от земли.

Специалисты Tokyo Electric Power полностью срезали и вывезли зараженную землю.

Правительство Японии, по данным Sankei, крайне серьезно восприняло эту информацию и намерено провести новые экстренные замеры в районе стадиона, который до недавнего времени был главной базой ликвидаторов, работавших на АЭС "Фукусима-1".