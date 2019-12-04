Раненного при стрельбе в Перми сотрудника Росгвардии представят к госнаграде

Новая система обращения с ТКО

Восемь регионов РФ не успевают перейти на новую систему обращения с отходами в 2019 году

Речь идет о Владимирской, Курганской, Ульяновской, Саратовской областях, ЕАО, а также о Камчатском, Краснодарском и Хабаровском краях

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