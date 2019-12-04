Раненного при стрельбе в Перми сотрудника Росгвардии представят к госнаграде

ПЕРМЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Сотрудника управления Росгвардии по Пермскому краю Михаила Немтинова, который утром был ранен при задержании стрелявшего на улице мужчины, представят к госнаграде. Об этом в своем Instagram написал глава региона Максим Решетников.
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Этой ночью у нас случилась трагедия. От пули наркомана погибла пермячка и ещё один мужчина пострадал. Благодаря сотрудникам Росгвардии и особенно Михаилу Немтинову удалось избежать других жертв. Михаил получил ранение. Вместе с другим пострадавшим он в больнице - их здоровью ничего не угрожает. Семье погибшей - мои соболезнования. Поможем всем, чем надо. Михаила договорились с руководством краевой Росгвардии представить к госнаграде. Берегите себя!
"Благодаря сотрудникам Росгвардии и особенно Михаилу Немтинову удалось избежать других жертв. Михаил получил ранение. Вместе с другим пострадавшим он в больнице - их здоровью ничего не угрожает. <...> Михаила договорились с руководством краевого [управления] Росгвардии представить к госнаграде", - написал он. Губернатор также выразил соболезнования семье погибшей и отметил, что ее близким будет оказана необходимая помощь.