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Власти Кубани за 16 лет улучшили жилищные условия более чем 3,6 тыс. семей из сел региона

На эти цели край привлек из федерального бюджета почти 3 млрд рублей

КРАСНОДАР, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Краснодарского края в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий" за 16 лет помогли улучшить жилищные условия более 3,6 тыс. семей, сообщили ТАСС в среду в администрации региона.

В России с 2003 по 2013 годы реализовывалась федеральная целевая программа "Социальное развитие села". С 2014 года ее продолжила государственная программа "Устойчивое развитие сельских территории на 2014-2017 годы и на период до 2020 года". В Краснодарском крае вопрос развития сельских территорий стоит особенно остро: край считается аграрным, а доля жителей сельской местности составляет почти половину населения края - около 46%.

"Государственная поддержка на улучшение жилищных условий в сельской местности предоставлена 3 тыс. 648 семьям, ими построено и приобретено 268 тыс. кв. м жилья. Претендовать на получение социальной выплаты на улучшение жилищных условий могли все, кто живет и работает в сельской местности", - сообщили в пресс-службе.

За время действия программы край привлек 2,9 млрд рублей из федерального бюджета. Из краевого бюджета на эти цели было выделено 2,8 млрд рублей. Приоритетным в рамках программы является строительство домов, предполагается и приобретение жилья на вторичном рынке, но те, кто изъявлял желание приобрести жилье, в очередности стоят после тех, кто захотел строить "с нуля".

"Возможно строительство пристройки к уже имеющемуся дому, увеличение площади жилья. При этом на ремонт средства, выделяемые на жилищные мероприятия программы, не могут расходоваться. Условиями программы определено, что первые в очередности стоят работники агропромышленного комплекса края, затем социальной сферы", - уточнили в пресс-службе.

Соцобъекты и газ - в села

Кроме улучшения жилищных условий, федеральная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий" включает улучшение социальных условий для проживания в сельской местности, а также развитие энергетики сел и поселений. На Кубани за время действия программы построены две школы, 20 офисов врачей общей практики и 24 спортивные площадки. При этом поселение, в котором необходимо установить офис врача общей практики или спортивную площадку, выбирается не на конкурсной основе. Территории отбирает специальная комиссия, основываясь на социальной значимости объекта. Обязательное условие - наличие проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы, отметили в пресс-службе.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что доступность социальных объектов - стратегическая задача администрации региона. "Для нас принципиально важно, чтобы медицина и образование были доступны всем социальным слоям населения. Это стратегическая задача. Во главу угла ставится продолжительность и качество жизни", - сказал губернатор ТАСС.

Кроме того, в рамках государственной программы "Устойчивое развитие сельских территорий" на Кубани построено 512 объектов газоснабжения и 113 - водоснабжения. Уровень газификации сельских территорий края уже превысил 70%. Чтобы добиться стопроцентной газификации региона, необходимо на протяжении следующих пяти лет ежегодно вводить в эксплуатацию более полутора тысяч километров внутрипоселковых газопроводных сетей.

Новая программа

Программа устойчивого развития сельских территорий заканчивает свое действие в этом году. С 2020 года начнет действовать госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий". Новая программа предусматривает выделение в следующем году 430 млн рублей из федерального бюджета и 173 млн - из краевого, отметили в пресс-службе.

По данным краевой администрации, в отличие от предыдущих программ, госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий" будет включать в себя не только улучшение жилищных условий, газификацию и развитие электроснабжения, но и реализацию комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку, гранты для местных инициатив граждан и ряд принципиально новых методов поддержки жителей сельских поселений.

В части инженерной инфраструктуры к строительству объектов водоотведения и канализации добавится строительство и ремонт внутрипоселковых дорог, уличного освещения, благоустройства и озеленения.

Теги
РоссияКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский край
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