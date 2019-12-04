Раздел о фандрайзинге для НКО появится на сайте Фонда президентских грантов

СОЧИ, 4 декабря. /ТАСС/. Раздел, посвященный фандрайзингу (сбору пожертвований через интернет - прим. ТАСС) для НКО, будет создан на сайте Фонда президентских грантов. Об этом рассказал в среду первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко во время дискуссии "Некоммерческий сектор - образ будущего", которая прошла в рамках Международного форума добровольцев в Сочи.

"Портал фандрайзинга, если он будет на сайте Фонда президентских грантов, - это работающая история. Часто мы сталкиваемся с тем, что частные и государственные компании говорят, что у нас есть деньги, которые мы готовы потратить на благотворительность, но боимся ошибиться (в выборе НКО - прим. ТАСС). Можно сделать письма от Фонда президентских грантов, не как обязательство, а просто сообщить [компаниям]: если вы будете распределять благотворительные средства, то имейте в виду, что есть такие-то проверенные проекты, если вы туда направите деньги, то мы отвечаем за качество", - сказал Кириенко.

Он отметил, что на этом портале должна быть размещена программа по обучению сотрудников НКО. С предложением о создании такой программы к Кириенко обратились авторы 100 лучших проектов, получивших президентские гранты в 2017 году. Кириенко отметил, что такая программа может предусматривать обучение не только руководителей НКО, но команд сотрудников, включать очный и дистанционные блоки. Кириенко также обратился к авторам лучших социальных проектов с просьбой выкладывать на этом портале видео о разработке своих инициатив.

СМИ и НКО

Во время дискуссии заместитель главного редактора ТАСС Георгий Каптелин выступил с предложением к СМИ и НКО проводить перекрестные стажировки. По его словам, это позволит наладить диалог между общественными организациями и масс-медиа.

Это предложение поддержал Кириенко. "Отличная идея. Журналисты попробуют себя в качестве волонтеров или работников НКО, а вы [представители НКО] попробуете писать, вам [представителям НКО] станет понятно, почему не всегда ваша информация пригодна для СМИ. Блестящая идея, мы готовы ее активно поддержать", - сказал Кириенко, обращаясь к участникам дискуссии.

Он также призвал победителей конкурса президентских грантов предлагать своих кандидатов в новый состав Общественной палаты, который будет формироваться в следующем году. "Выдвигайте людей, а мы поддержим", - подчеркнул Кириенко.

О форуме

Международный форум добровольцев проходит в Сочи со 2 по 5 декабря, он приурочен к Дню добровольца, который отмечается 5 декабря. Мероприятие объединяет более 7,5 тыс. участников из России и зарубежных стран. В рамках форума состоится церемония награждения победителей всероссийского конкурса "Доброволец России - 2019". В этом году грантовый фонд составил 45 миллионов рублей, что в три раза больше, чем в прошлом.