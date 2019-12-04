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Раздел о фандрайзинге для НКО появится на сайте Фонда президентских грантов

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил, что на этом портале также должна быть размещена программа по обучению сотрудников НКО

СОЧИ, 4 декабря. /ТАСС/. Раздел, посвященный фандрайзингу (сбору пожертвований через интернет - прим. ТАСС) для НКО, будет создан на сайте Фонда президентских грантов. Об этом рассказал в среду первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко во время дискуссии "Некоммерческий сектор - образ будущего", которая прошла в рамках Международного форума добровольцев в Сочи.

"Портал фандрайзинга, если он будет на сайте Фонда президентских грантов, - это работающая история. Часто мы сталкиваемся с тем, что частные и государственные компании говорят, что у нас есть деньги, которые мы готовы потратить на благотворительность, но боимся ошибиться (в выборе НКО - прим. ТАСС). Можно сделать письма от Фонда президентских грантов, не как обязательство, а просто сообщить [компаниям]: если вы будете распределять благотворительные средства, то имейте в виду, что есть такие-то проверенные проекты, если вы туда направите деньги, то мы отвечаем за качество", - сказал Кириенко.

Он отметил, что на этом портале должна быть размещена программа по обучению сотрудников НКО. С предложением о создании такой программы к Кириенко обратились авторы 100 лучших проектов, получивших президентские гранты в 2017 году. Кириенко отметил, что такая программа может предусматривать обучение не только руководителей НКО, но команд сотрудников, включать очный и дистанционные блоки. Кириенко также обратился к авторам лучших социальных проектов с просьбой выкладывать на этом портале видео о разработке своих инициатив.

СМИ и НКО

Во время дискуссии заместитель главного редактора ТАСС Георгий Каптелин выступил с предложением к СМИ и НКО проводить перекрестные стажировки. По его словам, это позволит наладить диалог между общественными организациями и масс-медиа.

Это предложение поддержал Кириенко. "Отличная идея. Журналисты попробуют себя в качестве волонтеров или работников НКО, а вы [представители НКО] попробуете писать, вам [представителям НКО] станет понятно, почему не всегда ваша информация пригодна для СМИ. Блестящая идея, мы готовы ее активно поддержать", - сказал Кириенко, обращаясь к участникам дискуссии.

Он также призвал победителей конкурса президентских грантов предлагать своих кандидатов в новый состав Общественной палаты, который будет формироваться в следующем году. "Выдвигайте людей, а мы поддержим", - подчеркнул Кириенко.

О форуме

Международный форум добровольцев проходит в Сочи со 2 по 5 декабря, он приурочен к Дню добровольца, который отмечается 5 декабря. Мероприятие объединяет более 7,5 тыс. участников из России и зарубежных стран. В рамках форума состоится церемония награждения победителей всероссийского конкурса "Доброволец России - 2019". В этом году грантовый фонд составил 45 миллионов рублей, что в три раза больше, чем в прошлом.

Теги
РоссияКириенко, Сергей Владиленович
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