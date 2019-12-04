Госдума разрешила депутатам и чиновникам участвовать в управлении НКО

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором, основном чтении законопроект, который разрешает депутатам Госдумы, членам Совета Федерации, министрам и другим чиновникам безвозмездно работать в органах управления некоммерческих организаций (НКО), что сегодня запрещено антикоррупционным законодательством.

В частности, государственным и муниципальным служащим разрешается "участвовать на безвозмездной основе в управлении любой НКО". Это будет возможно "с разрешения представителя нанимателя", которое получено в порядке, установленном нормативным правовым актом профильного ведомства. При этом для участия в управлении политической партией, органом профсоюза, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости такое разрешение будет не нужно.

Кроме того, чиновникам разрешается участвовать в управлении "коммерческой организацией, являющейся организацией государственной корпорации, государственной компании или публично-правовой компании, более 50% акций которой находится в собственности" этой компании, в качестве члена коллегиального органа управления. Эта деятельность будет регламентироваться актами кабмина или региона, если федеральными законами не установлено иное.

Законопроект также позволяет сенаторам и депутатам Госдумы, а также региональным парламентариям "участвовать на безвозмездной основе в управлении НКО" с предварительным уведомлением соответствующих законодательных органов. Как и в случае с чиновниками, для участия в управлении партией, профсоюзом и другими общественными организациями такое уведомление не понадобится. Аналогичные поправки вносятся и в отношении лиц, замещающих государственные должности РФ (например, федеральных министров), если это не противоречит законодательству. Уведомлять о такой работе они будут должны президента РФ, за исключением участия в управлении партией, профсоюзом и другими общественными организациями.

Симметричные корректировки предлагаются и для лиц, замещающих государственные должности субъектов РФ, а также муниципальные должности.