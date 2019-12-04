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В Москве представили книгу с размышлениями Горбачева о будущем глобального мира

Экс-президент СССР предупреждает о нарастающей милитаризации международных отношений, а также уделяет внимание кризису доверия между Россией и Западом

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Презентация книги экс-президента СССР Михаила Горбачева с размышлениями политика о будущем глобального мира прошла в среду в Москве.

В книге под названием "Что поставлено на карту: будущее глобального мира" Горбачев размышляет о том, какие действия необходимо предпринимать сегодня ради сохранения мира для потомков. Экс-президент СССР также предупреждает о нарастающей милитаризации международных отношений, создающей угрозу будущему человечества. Особое внимание в книге политик уделяет кризису доверия между Россией и Западом, который, по его словам, необходимо преодолеть в обоюдных интересах.

"Время моей активной политической деятельности пришлось на эпоху, когда в моей стране и в мире назрели кардинальные перемены. Мы приняли вызов времени. Мы не избежали ошибок и просчетов, но перемены исторического масштаба произошли, и они носили мирный характер. Думаю, это дает мне право размышлять о будущем и делиться своими мыслями с читателем", - отмечает Горбачев в предисловии к книге.

Многолетний переводчик Горбачева, руководитель отдела международных связей и контактов с прессой "Горбачев-фонда" Павел Палажченко в ходе презентации подчеркнул, что идея написать данную книгу возникла после обращения немецкого издателя Гюнтера Берга, который в январе попросил Горбачева "подготовить своего рода эссе, которое подытоживает его взгляды на сегодняшний мир и его представление о том, куда надо идти дальше". "Михаил Сергеевич это поддержал и началась работа [над книгой]. Работа велась, прежде всего, по архивным материалам. Летом он [Горбачев] не всегда хорошо себя чувствовал, мы ездили к нему и буквально каждое слово, каждая фраза в этой книге была обдумана, обсуждена. Мы искали наилучшие формулировки", - сказал Палажченко.

По его словам, "книга является не продуктом спичрайтеров, продуктом теневых авторов, а действительным отражением мыслей Горбачева, основанных на материалах фонда". "В том числе в этой книге даются ответы на вопросы, которые задают Горбачеву, в частности, по объединению Германии, по расширению НАТО. Задают эти вопросы ему по-разному, некоторые с желанием его в какой-то мере опровергнуть. И всегда Горбачев отвечает по делу, конкретно и на основе исторических фактов", - уточнил Палажченко.

В свою очередь исполнительный директор "Горбачев-фонда" Ольга Здравомыслова добавила, что книга Горбачева издана на русском и немецком языках, а в начале следующего года она выйдет и на английском языке.

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