{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Единая электронная медкарта онкобольных в Москве будет доступна всем пациентам в 2020 году

На сегодняшний день в единой медицинской карте уже есть все осмотры в поликлиниках и все лабораторные анализы

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Единая электронная карта будет доступна для онкопациентов и медицинских учреждений Москвы с января 2020 года. Об этом в среду на конференции "Медицина и качество" сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Критически важным для всех пациентов и для качества их лечения является единое цифровое пространство. Все должны лечить пациентов по единой медицинской карте. Где собирается все от первоначального подозрения, его исследования и все назначенные лечения <…> С января следующего года мы открываем эту карту для всех. Мы активно будем работать со следующего года, чтобы вообще вся медпомощь была в обязательном порядке внесена в единую электронную карту", - сказала Ракова.

Она отметила, что Москва сделала большой рывок по централизации медицины в этом году. На сегодняшний день по государственной московской системе здравоохранения в единой медицинской карте уже есть все осмотры в поликлиниках, все лабораторные анализы. Специалисты уже загрузили эпикризы по всем городским больницам за 2019 год и создали единый реестр всех прививок. То есть теперь можно узнать, каком ребенку делали прививки.

"Принципиально важно еще то, что мы закрепили новую схему маршрутизации и четко прописали, кто отвечает за определенную работу и какие сроки на это отведены. То есть мы установили обязательный минимум исследований, который должны провести в поликлинике. Врач может назначить и больше исследований в зависимости от жалоб и ситуации в целом, но меньше он назначить не может", - уточнила заммэра.

По ее словам, с 7 декабря стартует проект с подобной маршрутизацией в четырех поликлиниках. До нового года эти пакеты с назначениями станут обязательными во всех поликлиниках Москвы. В следующем году онкологический консилиум будет также автоматизирован, и он будет обязательной составной частью медицинской электронной карты, что также позволит контролировать и сроки, и правильность тактики лечения.

"Только системность, открытость и контроль смогут повысить качество оказываемой медпомощи", - добавила Ракова.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Бухаресте открыли мемориальную доску, посвященному Льву Толстому
Автор мемориальной доски - скульптор Силвиу Николае Спиреску
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС