Единая электронная медкарта онкобольных в Москве будет доступна всем пациентам в 2020 году

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Единая электронная карта будет доступна для онкопациентов и медицинских учреждений Москвы с января 2020 года. Об этом в среду на конференции "Медицина и качество" сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Критически важным для всех пациентов и для качества их лечения является единое цифровое пространство. Все должны лечить пациентов по единой медицинской карте. Где собирается все от первоначального подозрения, его исследования и все назначенные лечения <…> С января следующего года мы открываем эту карту для всех. Мы активно будем работать со следующего года, чтобы вообще вся медпомощь была в обязательном порядке внесена в единую электронную карту", - сказала Ракова.

Она отметила, что Москва сделала большой рывок по централизации медицины в этом году. На сегодняшний день по государственной московской системе здравоохранения в единой медицинской карте уже есть все осмотры в поликлиниках, все лабораторные анализы. Специалисты уже загрузили эпикризы по всем городским больницам за 2019 год и создали единый реестр всех прививок. То есть теперь можно узнать, каком ребенку делали прививки.

"Принципиально важно еще то, что мы закрепили новую схему маршрутизации и четко прописали, кто отвечает за определенную работу и какие сроки на это отведены. То есть мы установили обязательный минимум исследований, который должны провести в поликлинике. Врач может назначить и больше исследований в зависимости от жалоб и ситуации в целом, но меньше он назначить не может", - уточнила заммэра.

По ее словам, с 7 декабря стартует проект с подобной маршрутизацией в четырех поликлиниках. До нового года эти пакеты с назначениями станут обязательными во всех поликлиниках Москвы. В следующем году онкологический консилиум будет также автоматизирован, и он будет обязательной составной частью медицинской электронной карты, что также позволит контролировать и сроки, и правильность тактики лечения.

"Только системность, открытость и контроль смогут повысить качество оказываемой медпомощи", - добавила Ракова.