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ЕГЭ

В Рособрнадзоре не зафиксировали сбоев при проведении итогового сочинения

Итоговое сочинение написали более 680 тыс. участников, более 12 тыс. написали изложение. Результаты будут известны не позднее 16 декабря

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Итоговое сочинение, "зачет" по которому является допуском к сдаче Единого государственного экзамена, проведено на высоком организационном уровне, сбоев зафиксировано не было. Об этом в среду сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

"Сочинение в этом году прошло идеально: сбоев или задержек его начала не зафиксировано. Темы сочинений всеми школами были получены своевременно. Случаев переноса сочинения на резервные сроки из-за погодных или техногенных катаклизмов ни в одном регионе не было", - сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Итоговое сочинение 4 декабря писали более 680 тыс. участников, свыше 12 тыс. написали изложение. Результаты станут известны не позднее 16 декабря.

Сочинение оценивается по системе "зачет-незачет". Ученики, получившие "незачет", которые не явились на итоговое сочинение или не завершили его по уважительным причинам, смогут написать в дополнительные сроки - 5 февраля и 6 мая 2020 года.

На текущий учебный год советом по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах были утверждены пять тематических направлений. Это "Война и мир", "Надежда и отчаяние", "Добро и зло", "Гордость и смирение", "Он и она".

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