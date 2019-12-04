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Госуниверситет управления разработает программы повышения цифровой грамотности для пожилых

Они будут доступны пользователям открытой образовательной платформы "Цифровые волонтеры"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Специалисты кафедры ЮНЕСКО "Социально-правовые и этические основы общества знаний (информационного общества)" Государственного университета управления (ГУУ) разработают программы по развитию цифровой грамотности для людей предпенсионного и пенсионного возраста. Они будут доступны пользователям открытой образовательной платформы "Цифровые волонтеры", сообщила в среду ТАСС проректор ГУУ, исполнительный директор кафедры ЮНЕСКО Светлана Малкарова.

"Кафедра ЮНЕСКО Государственного университета управления приступила к реализации проекта создания цифровой образовательной платформы с открытым доступом к контенту и возможностью построения индивидуальной траектории обучения с помощью технологий искусственного интеллекта. Целевая аудитория проекта включает четыре кластера: школьники, студенты, специалисты и люди предпенсионного и пенсионного возраста. Особое внимание авторы проекта уделят разработке специализированных программ повышения цифровой грамотности для людей предпенсионного и пенсионного возраста, им будет предложен образовательный контент на темы обучения основам работы с компьютером и смартфоном, защиты от мошенников и киберугроз при совершении электронных платежей", - сообщила ТАСС исполнительный директор кафедры ЮНЕСКО.

Пожилые люди не всегда могут самостоятельно получить необходимую информацию, связанную с использованием цифровых технологий, считают разработчики платформы. Кафедра ЮНЕСКО ГУУ планирует создать пошаговые курсы, с помощью которых взрослый человек сможет преодолеть эти барьеры без помощи внуков или преподавателей. Пользователи платформы также смогут воспользоваться функцией интеллектуального подбора интересующего контента в области "цифровых" компетенций, изучения иностранных языков, а также множества других сфер знания.

"В возрасте 50+ многие люди продолжают работать над собой и расширять свои компетенций. И речь не только об овладении новыми гаджетами или скайпом. Во многих профессиональных сферах специалисту необходимо постоянно самообразовываться - к примеру, российские ученые, участвующие в международных исследованиях и конференциях, должны одинаково хорошо владеть как русской, так и английской лексикой в своей сфере. На платформе "Цифровые волонтеры" могут появиться курсы специально для них - посвященные, к примеру, особенностям изучения медицинского или технического английского языка", - пояснили ТАСС в пресс-службе университета.

Цифровые волонтеры

Открытая образовательная платформа "Цифровые волонтеры", которую специалисты ГУУ начали разрабатывать в 2019 году, - проект кафедры ЮНЕСКО "Социально-правовые и этические основы общества знаний (информационного общества)". Он направлен на реализацию целей Среднесрочной стратегии ЮНЕСКО на 2014-2021 годы, в числе которых - укрепление систем и политики в области науки, технологий и инноваций на национальном, региональном и глобальном уровнях.

Идея цифрового волонтерства заключается в том, чтобы добровольцы помогали всем желающим, в том числе людям, ограниченным в доступе к образованию в стенах вузов, получать востребованные знания при помощи интернет-платформ с постоянно обновляемым контентом. На первом этапе разработчики платформы планируют протестировать ее с помощью студентов ГУУ, в дальнейшем ее пользователем может стать представитель любого государства - контент будет публиковаться на русском и английском языках.

При этом разработчики планируют постоянно совершенствовать интернет-агрегатор, адаптируя его под потребности нескольких категорий пользователей, включая школьников, студентов, специалистов и людей предпенсионного возраста. В будущем контент на сайте можно будет группировать, выстраивая персональные программы развития по выбранному направлению.

Запуск платформы "Цифровые волонтеры" состоится на полях III международного научного форума "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика", который пройдет в Москве 9-10 декабря под эгидой комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Событие входит в программу празднования 100-летия Государственного университета управления.

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Россия
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