Скворцова рассказала, что бросила фитнес спустя 1,5 месяца из-за плотного графика

СОЧИ, 4 декабря. /ТАСС/. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова призналась, что ходила на фитнес, однако из-за напряженного графика и нехватки времени оставила занятия через 1,5 месяца.

"У меня есть абонемент на фитнес. К сожалению, я могу констатировать, что я ходила 1,5 месяца, потом у меня началась серия командировок без перерыва, и весь настрой несколько снизился", - сказала Скворцова.

При этом министр намерена вернуться к регулярной физической активности. "К физической активности регулярной я обязательно вернусь. Я стараюсь это делать дома, но... может быть, не совсем достаточно", - добавила она.

Международный форум добровольцев проходит в Сочи со 2 по 5 декабря, он приурочен ко Дню добровольца, который отмечается 5 декабря. Мероприятие объединяет более 7,5 тыс. участников из России и зарубежных стран. В рамках форума состоится церемония награждения победителей всероссийского конкурса "Доброволец России - 2019". В этом году грантовый фонд составил 45 миллионов рублей, что в три раза больше, чем в прошлом году.