Сахалин привез на Дальневосточную ярмарку втрое больше рыбы и икры, чем в прошлом году

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Сахалинская область привезла на Дальневосточную ярмарку, которая проходит на Новом Арбате в Москве до 8 декабря, 100 т рыбной продукции и икры - втрое больше, чем годом ранее. Об этом сообщил ТАСС Дмитрий Карпенко, коммерческий директор представительства в Москве группы компаний "Гидрострой", которая поставляет рыбную продукцию для сахалинского павильона на ярмарке под брендом "Курильский берег".

"Сейчас привезли сразу 100 т продукции. Это рыбные консервы, а также красная икра, вяленая продукция. В прошлом году было т 35", - сказал он.

Карпенко пояснил, что прошлые ярмарки показали большой интерес москвичей к сахалинской икре и рыбе, поэтому в этом году на продажу привезли больше продукции. По его словам, хотя ярмарка в этом году проходит в новом месте, посетителей сейчас больше, чем в прошлые годы, павильон приходится дополнительно наполнять продуктами несколько раз в день.

"Практически всегда очередь стоит. Мы сейчас смотрим - мы в сутки в два раза больше продаем, чем на прошлой ярмарке", - сказал он, отметив, что уже продано больше восьми тонн продукции.

Представитель компании отметил, что для ярмарки были установлены специальные цены. Так, икра горбуши продается по цене 1500 рублей за 500 гр. "Сейчас цена на красную икру у нас даже ниже, чем на Сахалине. Мы специально делаем: это очень качественная икра, и чем больше человек ее попробует, тем больше придет в следующий раз", - добавил он. По его словам, если, тем не менее, часть продукции останется нераспроданной, ее планируют реализовать в фирменном интернет-магазине.

Как отметил в среду в ходе осмотра ярмарки вице-премьер