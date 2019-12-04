Камень из бывшего лагеря Маутхаузен доставят в парк "Патриот" к годовщине Победы

ВЕНА, 4 декабря. /ТАСС/. Камень из каменоломни бывшего концентрационного лагеря Маутхаузен будет установлен на символической "Дороге памяти" в подмосковном парке "Патриот" к предстоящей 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Сотрудники посольства России в Австрии доставили камень в Вену, чтобы передать его Минобороны РФ для мемориального комплекса главного храма Вооруженных сил России, который откроется в 2020 году.

Как сообщил исследовательский центр "Память", каменоломня Маутхаузена действовала при нацистах на гранитном карьере "Венский котлован". На этом объекте использовался труд узников нацистского лагеря, в основном советских пленных. Задачей каменоломни было физическое истощение изможденных людей. Кроме того, на лестнице каменоломни охранники лагеря избивали пленных и сбрасывали их в пропасть.

В настоящее время в рамках акции "Дорога памяти" земля была собрана на девяти советских воинских захоронениях в Австрии: на Центральном кладбище Вены, с мест погребения красноармейцев в городах Грац, Хартберг (федеральная земля Штирия), Линц (Верхняя Австрия), Клагенфурт (Каринтия), Оберпуллендорф (Бургенланд), Амштеттен и Лаа-ан-дер-Тая (Нижняя Австрия), Санкт-Йоханн-им-Понгау (Зальцбург).

В Австрии есть более 300 советских воинских захоронений и памятных мест, связанных с историей Второй мировой войны. По государственному договору между Австрией и союзниками по антигитлеровской коалиции (СССР, США, Великобритания и Франция) Австрия обязалась уважать, охранять и поддерживать на своей территории могилы и памятники воинов и военнопленных тех государств, которые находились в состоянии войны с гитлеровской Германией.

Лагерь Маутхаузен был создан на территории Австрии в 1938 году как филиал концлагеря Дахау. В нем нацисты содержали около 335 тыс. человек из 70 стран. За неполные семь лет существования в лагере и 49 его "отделениях" погибли более 100 тыс. человек: среди жертв Маутхаузена, по разным оценкам, более 30 тыс. советских граждан, прежде всего военнопленных. Концлагерь был освобожден 5 мая 1945 года американскими войсками.

Главный храм Вооруженных сил РФ возводится на добровольные пожертвования и будет открыт в 2020 году в парке культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" к 75-летнему юбилею Победы. Все элементы внутреннего и внешнего убранства храма так или иначе связаны с этим событием. Например, высота звонницы - 75 метров, а протяженность галереи "Дорога памяти" составит 1 418 метров - по числу дней Великой Отечественной войны.