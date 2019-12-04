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Скворцова считает, что в России нужно создать соцпрограммы поддержки для каждого ветерана

Как заявила министр здравоохранения, "это часть нашего общества самая дорогая, которую мы сейчас должны попытаться такой любовью окружить"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Отдельные программы социальной поддержки должны быть созданы в России для каждого ветерана. Такое мнение в среду высказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на Международном форуме добровольцев в Сочи.

"По каждому абсолютно ветерану должны быть отдельные программы - и поддержки здоровья, и социальной поддержки <...> Потому что самому молодому ветерану войны 93 года. Это часть нашего общества самая дорогая, которую мы сейчас должны попытаться такой любовью окружить", - сказала министр.

Международный форум добровольцев проходит в Сочи со 2 по 5 декабря, он приурочен к Дню добровольца, который отмечается 5 декабря. Мероприятие объединяет более 7,5 тыс. участников из России и зарубежных стран. В рамках форума состоится церемония награждения победителей всероссийского конкурса "Доброволец России - 2019". В этом году грантовый фонд составил 45 миллионов рублей, что в три раза больше, чем в прошлом.

Теги
Скворцова, Вероника ИгоревнаРоссия
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