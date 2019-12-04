Суд отказался прекратить дело трех участников акции 27 июля в Москве за примирением сторон

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы в среду отказался прекратить уголовное дело троих участников акции протеста 27 июля в Москве Егора Лесных, Максима Мартинцова и Александра Мыльникова, передает корр. ТАСС из зала суда.

"Выслушав мнения сторон, суд постановил отказать защите в удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного дела за примирением сторон", - заявила судья Ирина Аккуратова. Ранее о прекращении дела ходатайствовал адвокат Лесных Эльдар Гароз. Он мотивировал это тем, что потерпевшие по делу - сотрудник полиции и боец ОМОН - не имеют претензий к подсудимым и не настаивают на строгом наказании для них.

Ранее гособвинитель огласил обвинительное заключение по объединенному делу участников несанкционированной акции 27 июля Лесных, Мартинцова и Мыльникова. Согласно документу, обвиняемые "повалили Максима Косова на землю, после этого Лесных и Мартинцов ударили его ногами, причинив физическую боль, таким образом, они совершили преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", - сказал прокурор. Согласно обвинительному заключению, Лесных позже нанес удар ногой омоновцу Федорову. Все трое подсудимых вину не признают.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Полицейские и росгвардейцы задержали более 1 тыс. человек. СК возбудил уголовное дело по статьям 318 и 212 ("Применение насилия в отношении представителя власти" и "Участие в массовых беспорядках") УК РФ. Были арестованы более 10 человек, в отношении некоторых из них вынесены приговоры.