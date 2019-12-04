Минприроды заверило, что интересы общественности будут защищены при реформе экоэкспертизы

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Новые правила оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), разработка которых проходит в рамках "регуляторной гильотины", обеспечат защиту интересов граждан и общественности в области экологической безопасности. Об этом ТАСС заявил в среду первый заместитель главы Минприроды России Денис Храмов.

Ранее российские природоохранные организации обратились в правительство с просьбой сохранить процедуру экологической экспертизы проектов, которая подпадает под реформу законодательства. Минприроды подчеркивало, что новая процедура будет выработана к 2021 года, а до тех пор будут действовать старые правила.

"Интересы граждан и общественных организаций будут обеспечены при любом варианте развития событий", - сказал Храмов.

Экспертные мнения

Как сообщила ТАСС представитель общественного совета при Минприроды и член рабочей группы по реализации механизма "регуляторной гильотины" правительства России Елена Есина, положение об ОВОС "относится к документам, которые необходимо актуализировать с учетом тех изменений природоохранного законодательства, которые есть на сегодняшний день". И на комиссии общественного совета Минприроды по законодательству, и в рамках рабочей группы мы сейчас этими вопросами занимаемся очень активно", - сообщила она.

Председатель рабочей группы по экологии Общественной палаты Челябинской области Виталий Полторацкий также заметил, что оценка воздействия на окружающую среду является своего рода общественной экологической экспертизой, но в части нынешних нормативно-правовых актах есть много устаревших требований.

"Развивая общественный экологический контроль, общественную экологическую экспертизу, мы не можем отменить процедуру проведения оценки воздействия на окружающую среду тех или иных планируемых объектов, - поясняет он. - Помимо защиты окружающей среды эта процедура должна позволить реализоваться тем активным гражданам, которые не имеют специального образования в области защиты окружающей среды", - сказал он ТАСС.

Первый заместитель председателя центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов убежден, что у экспертного сообщества достаточно времени, чтобы подготовить свои предложения к новым правилам осуществления оценки.

"Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин поручил профильному заместителю ускорить работу над подготовкой нового нормативного правового акта, регламентирующего процедуру оценки воздействия на окружающую среду с 1 января 2021 года. Это позволит сохранить процедуру при оценке воздействия объектов на окружающую среду, а у экспертного сообщество есть время внести свои предложения в новую редакцию ОВОС. Ведомство Кобылкина всегда открыто к диалогу с нами", - заявил он ТАСС.