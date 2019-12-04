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Число номинантов премии "Звезда Дальнего Востока" увеличилось втрое в 2019 году

Премия вручается за вклад в развитие макрорегиона

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Организаторы премии "Звезда Дальнего Востока", которая вручается за вклад в развитие макрорегиона, получили в три раза больше заявок на соискание награды по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе оргкомитета мероприятия.

"По итогам регионального этапа поступило порядка 140 заявок из всех регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО) - от жителей, организаций и компаний. В прошлом году было около 50 номинантов", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что число заявок выросло так значительно из-за того, что в 2019 году изменился формат премии. Ранее кандидатов на получение награды могли выдвигать только региональные оргкомитеты. С этого года желающие также могут подать заявки самостоятельно через сайт премии.

В 2019 году увеличилось и число номинаций - так, за вклад в развитие макрорегиона впервые поощрят дальневосточных волонтеров. Всего награды будут вручаться в 11 номинациях.

По данным оргкомитета, самыми популярными среди претендентов стали номинации "Технологические новации", "Лучший гектар" и "Развитие территории". Как уточнил собеседник агентства, больше всего заявок поступило из Якутии, Амурской области, Приморского края.

III общественно-деловая премия "Звезда Дальнего Востока" пройдет в рамках фестиваля "Дни Дальнего Востока в Москве" в декабре 2019 года. Премией награждаются представители бизнеса, общественности и медиасферы, которые получили признание за вклад в развитие Дальнего Востока. Организаторами премии выступает аппарат полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Премию вручает вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

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