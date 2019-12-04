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В преддверии забастовки профсоюзов в Париже пробки в столичном регионе превысили 550 км

К забастовке намерены подключиться и профсоюзы работников авиатранспорта

ПАРИЖ, 5 декабря. /ТАСС/. Пробки в столичном регионе Франции Иль-де-Франс выросли до 557 км в среду вечером перед стартом масштабной забастовки профсоюзов, запланированной на четверг. Такие данные приводит Управление дорожного движения региона Иль-де-Франс (DiRIF).

Протяженность заторов на дорогах уже вдвое превысила средние показатели региона. Критическая ситуация вызвана решением сотрудников Национального общества железных дорог Франции (SNCF) и Парижского автономного управления транспорта (RATP) начать первые акции, не дожидаясь официального начала забастовки. В настоящий момент поезда практически не ходят к восточным пригородам Парижа, из-за чего многие пересели на автомобили.

Таким образом, вечером стало трудно выбраться из города по северному шоссе А1 и восточному А3. Очень плотный трафик также отмечен на южных магистралях А6а, А6b, А86 и N186. Начиная с 00:00 (02:00 мск) движение прекратят большинство пригородных поездов, в связи с чем дорожные службы советуют выезжать на машинах с запасом не менее двух часов, чтобы попасть к месту назначения.

О забастовках в четверг

Профцентры Франции призвали занятых в общественном и частном секторах экономики прекратить в четверг работу в знак несогласия с правительственными планами пенсионной реформы, несколько поднявшей планку возраста выхода на пенсию. Теперь пенсию в полном объеме можно будет получить только по достижению 64-летнего возраста, когда выплачены все взносы.

Железнодорожные экспрессы, поезда метро, автобусы не выйдут в четверг во Франции на свои обычные маршруты. Всеобщая конфедерация труда и ряд других профсоюзных объединений призвали к бессрочной забастовке городского транспорта, прекращению грузовых и прочих перевозок. Призыв адресован также таксистам и водителям, перевозящим бригады скорой помощи.

К забастовке намерены подключиться и профсоюзы работников авиационного транспорта. Главный авиаперевозчик Франции компания Air France уже аннулировала каждый третий рейс на внутренних авиалиниях. Отменены девять из каждых 10 поездов Национальной компании железных дорог. Участвовать в акции намерены и профсоюзы энергетической отрасли.

Ассоциации учителей рекомендовали прекратить работу почти 900 тыс. преподавателей начальной и средней школы. Не будут работать и детские сады. Коммунальные службы прекратят уборку улиц.

Забастовку намерены провести даже судьи и адвокаты. Различные акции запланировали профцентры работников полиции.

"Я бастую, чтобы наша социальная система не была разрушена по британскому образцу, как это было сделано при премьер-министре Маргарет Тэтчер, - отметила учительница одной из школ. - Французское общество традиционно привержено равноправию. Я хочу защитить наши школы, больницы и не желаю жить в обществе, где доступ к социальным услугам, образованию окажется привилегией лишь тех, у кого есть средства".

О пенсионной реформе и цене протеста

Предложенная пенсионная реформа предусматривает ликвидацию 42 "специальных режимов", благодаря которым работники отдельных отраслей, в том числе железнодорожники, энергетики, юристы и работники Парижской оперы, могут выходить на пенсию раньше и при этом получать больше. Также предусмотрено продление для всех категорий продления периода пенсионных взносов. Правительство пошло на такие меры, чтобы избежать многомиллиардного дефицита в финансировании пенсионной системы в обозримом будущем.

Однако часть денег, которые власти рассчитывают сэкономить в результате реформы, "сгорят" уже, по всей вероятности, 5 декабря во время манифестаций. Как подсчитал президент конфедерации малых и средних предприятий Франсуа Асселен, на макроэкономическом уровне один день забастовки обойдется экономике не менее чем в €400 млн.

Особенно дорогостоящим конфликт окажется в столичном регионе Иль-де-Франс, где он будет стоить обществу €200 млн. Председатель делового объединения при этом отметил, что в своих расчетах исходил из однодневной забастовки, если же она продлится несколько дней, стоимость конфликта возрастет.

Прогнозы полиции

По данным источника в полиции радиостанции France Info, в манифестациях и забастовках по всей стране участие примут до миллиона человек. Как отметил министр внутренних дел республики Кристоф Кастанер, на 5 декабря "подано 245 заявок на проведение митингов, шествий и манифестаций в стране". Как ожидается, в Париже в манифестации примут участие 25 тыс. столичных жителей. По прогнозу разведслужбы французского МВД, в их ряды могут вклиниться около 400 радикалов-погромщиков.

Для охраны порядка в столице мобилизованы 6 тыс. жандармов и полицейских. В среду парижская префектура распространила указ, согласно которому на маршруте следования колонны манифестантов будут закрыты кафе и магазины. Кроме того, как и в случае с акциями "желтых жилетов", запрет на манифестации введен на Елисейских Полях и вблизи государственных учреждений.

Наряду с Парижем, меры безопасности усилены в таких крупных городах, как Марсель, Нант, Ренн, Бордо, Дижон, Монпелье и Тулуза. К протестующим против пенсионной реформы уже изъявили желание присоединится активисты "желтых жилетов" и экологических движений.

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