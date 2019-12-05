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РФ и КНР могут создать памятники братской Победы во Второй мировой войне в Москве и Пекине

Монументы могут расположиться на Поклонной горе в Москве и в крепости Ваньпин в Пекине

ПЕКИН, 5 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, сопредседатель Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов предложил открыть памятники в честь победы народов двух стран во Второй мировой войне в Москве и Пекине. Об этом он заявил в четверг на открытии 12-го пленарного заседания комитета в Пекине в государственной резиденции Дяоюйтай.

"Предлагаем создать памятник братской Победы в Великой Отечественной войне и Войне против японского милитаризма (1937-1945) на Поклонной горе в Москве и в крепости Ваньпин в Пекине", - сказал он.

Крепость Ваньпин расположена в районе Фэнтай на юго-западе современного Пекина. Именно с обстрела этой крепости и прилегающего к ней моста Лугоуцяо японскими войсками в июле 1937 года началась японо-китайская война.

Теги
РоссияКитайТитов, Борис Юрьевич
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