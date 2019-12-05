В больнице "Матросской Тишины" могут появиться православные добровольцы

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Глава Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон посетил единственную в столице тюремную больницу в СИЗО "Матросская Тишина" и обсудил вопросы взаимодействия церкви и УФСИН по Москве.

Как стало известно ТАСС, на встрече обсуждалась и тема возможной помощи в тюремной больнице со стороны православных добровольцев. В московских больницах помогают в уходе за пациентами более 1,5 тысяч сестер милосердия и других добровольцев из православных общин.

Викарий патриарха, возглавляющий комиссию по больничному служению при епархиальном совете Москвы, посмотрел на условия тюремной больницы, пообщался с пациентами, выслушал исповедь тяжело больной молодой женщины и посетил больничный храм. Он также поздравил пациентов и персонал больницы с праздником Введения Богородицы во храм и подарил им шоколад и вафельные торты.

Общаясь с руководителями УФСИН и СИЗО, он отметил улучшение условий в тюремной больнице. Еще 6 лет назад они оставляли желать лучшего даже в отделении для тяжело больных пациентов.

Обустройство храмов

Кроме того, викарий патриарха осмотрел возводимый в СИЗО православный храм в честь иконы "Всех скорбящих радость", который планируется освятить весной следующего года. Как рассказал ТАСС старший священник в храмах СИЗО-1 ("Матросская тишина") протоиерей Сергий (Киселев), пока в СИЗО есть два небольших внутренних храма. Один был открыт при больнице в декабре 2006 года.

После смерти одной из пациенток больницы, находившейся в четвертой стадии онкологического заболевания, которой не нашлось другого места для исповеди кроме как в больничном коридоре, врачи сумели найти в единственном корпусе больницы помещение - бывшую комнату для хранения одежды. В ней на площади 8 кв. метров был обустроен храм Воздвижения Креста Господня, где уже 13 лет регулярно проходят службы, в которых участвуют только пациенты больницы. В одной из бывших камер открыт домовой храм в честь Анастасии Узорешительницы, где могут поместиться около 10 человек.

И еще один небольшой внутренний храм в честь Иоанна Русского был открыт пять лет назад в отдельном корпусе "Кремлевского централа". Его площадь составила около 18 кв. метров.

Строящийся храм, закладку которого год назад лично освятил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, станет действующим для заключенных СИЗО-1 УФСИН по Москве, он будет вмещать одновременно до 90 человек. Причем водить на службу заключенных можно будет в любую погоду. Из режимных корпусов в него можно будет попасть в том числе через подземный коридор, который давно уже был проложен по территории "Матросской Тишины". Храм строится заново, поскольку не сохранилось эскизов существовавшего до первой половины ХХ века прежнего храма при тюрьме в Сокольниках, снесенного при постройке новых корпусов тюрьмы.