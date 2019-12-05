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Президента студии, снявшей аниме "Евангелион", арестовали по подозрению в домогательствах

Томохиро Маки отрицает обвинения в свой адрес

ТОКИО, 5 декабря. /ТАСС/. Президент японской студии Gainax, снявшей аниме "Евангелион" (Neon Genesis Evangelion, 1995-1996), был арестован по подозрению в домогательствах к несовершеннолетней. Об этом в четверг сообщило японское общественное телевидение.

Отмечается, что 50-летний Томохиро Маки, занимающий в настоящее время пост президента компании, был арестован по подозрению в том, что делал обнаженные фото несовершеннолетней девушки и "прикасался к ней неподобающим образом".

Сам Томохиро Маки обвинения отрицает, подчеркивая, что делал снимки "по просьбе самой девушки". По данным полиции, которая продолжает следствие по данному делу, съемки проходили в личных апартаментах мужчины в Токио.

Теги
Япония
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