Словом 2019 года в Австрии стало название острова Ибица

ВЕНА, 5 декабря. /ТАСС/. Австрийцы выбрали словом 2019 года название испанского острова Ибица. Об этом сообщило в четверг Австрийское агентство печати, которое ежегодно совместно с "Обществом австрийского немецкого языка" проводит конкурс в поисках самого популярного слова в Австрии.

Как отметили в жюри конкурса, "Ибица" стало словом года из-за внутриполитического скандала "Ибица-гейт" с участием бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, из-за которого в мае 2019 года развалилось правительство Австрии. "Оно стало самым популярным словом в году, потому что это географическое название определило общественную жизнь в Австрии", - говорится в заявлении жюри.

На втором месте идет словосочетание "Облава на пельмени" из-за регулярных обысков полиции в частных квартирах, где велась нелегальная лепка пельменей для последующей продажи. Ляпсусом года стало словосочетание "Пьяная история". Его использовал экс-вице-канцлер Штрахе для оправдания своего поведения на скандальной видеозаписи с виллы на острове Ибица.

Конкурс на слово года отмечает в Австрии в этом году 20-летний юбилей. Впервые он был проведен в 1999 году. В опросе в 2019 году участвовали более 7,5 тыс. человек. Жюри состояло из профессоров лингвистических факультетов и экспертов в области немецкого языка.

В Австрии в мае 2019 года разгорелся внутриполитический скандал под названием "Ибица-гейт". Немецкие издания "Шпигель" и "Зюддойче цайтунг" распространили короткий отрывок видеозаписи 2017 года с участием Хайнца-Кристиана Штрахе и его помощника Йоханна Гуденуса. На кадрах, сделанных скрытой камерой, они обсуждали с некой русскоговорящей женщиной, выдававшей себя за племянницу российского олигарха, возможность предоставления ей упрощенного доступа к строительным контрактам в Австрии взамен на финансовую поддержку Австрийской партии свободы (АПС) перед парламентскими выборами.

Публикация видеозаписи привела к отставке Штрахе с поста лидера АПС и вице-канцлера Австрии, которым он стал по итогам выборов 2017 года. Его партия покинула правительственную коалицию с Австрийской народной партией. Кабинет министров во главе с канцлером Себастьяном Курцем после вынесения парламентом вотума недоверия был отправлен в отставку. Это привело к проведению в сентябре досрочных парламентских выборов в Австрии. Следственная комиссия "Ибица" при прокуратуре Австрии с конца мая ведет расследование и пытается установить авторов и заказчиков скандальной видеозаписи.