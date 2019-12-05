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В Карелии проверяют дом ветеранов, более 20 постояльцев которого заразились ротавирусом

Врачи не выявили ни у кого из них тяжелых случаев заболевания

ПЕТРОЗАВОДСК, 5 декабря. /ТАСС/. Специалисты управления Роспотребнадзора по Карелии начали эпидемиологическое расследование из-за госпитализации 23 пенсионеров из республиканского дома ветеранов, у них обнаружили ротавирусную инфекцию. Об этом ТАСС в четверг сообщили в региональном управлении ведомства.

"Выписано распоряжение о проведении эпидемиологического расследования. Специалисты собрали смывы, собрали продукты питания", - рассказала собеседник агентства.

Как пояснили ТАСС в республиканском Минздраве, пожилые люди стали поступать в инфекционную больницу еще 27 ноября, тяжелых случаев заболевания ни у кого из них не выявлено, но из-за возраста постояльцев их решили госпитализировать. Первую группу пенсионеров уже готовят к выписке.

В Роспотребнадзоре в свою очередь добавили, что в доме ветеранов проводится дезинфекция, больных при необходимости изолируют, они проходят медосмотры. Расследование направлено на поиски источников и причин появления инфекции, а также обнаружение путей и факторов ее распространения.

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РоссияКарелия
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