Жительница Краснодара обвинила воспитателя детского сада в избиении ребенка

КРАСНОДАР, 5 декабря. /ТАСС/. Следственные органы на Кубани проверят информацию об избиении ребенка в одном из детских садов Краснодара, сообщили журналистам в региональном управлении СК РФ.

Накануне в местных сообществах в социальной сети "ВКонтакте" появилась видеозапись на которой женщина заявляла, что ее ребенок получил телесные повреждения после того, как воспитатель применила к нему физическую силу.

"В средствах массовой информации появилась информация о применении насилия в отношении малолетних со стороны воспитателя в одном из детских садов города Краснодара. По факту нарушения прав малолетнего следственным отделом по Карасунскому округу города Краснодара Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю незамедлительно организована доследственная проверка", - говорится в сообщении ведомства.

В администрации Краснодара журналистам добавили, что департамент образования города также проводит проверку.