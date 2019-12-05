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Дума разрешила вводить временный запрет на выезд из России для отставных сотрудников ФСБ

Закон устанавливает возможность временного ограничения права военнослужащих органов безопасности на выезд из России до пяти лет со дня их увольнения

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Госдума в четверг приняла в третьем чтении законопроект, который позволяет вводить запрет на выезд из РФ на срок до пяти лет для граждан, уволенных с военной службы в органах ФСБ.

Авторами инициативы выступила группа депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

"На фоне напряженной международной обстановки и откровенно враждебных действий и провокаций со стороны ряда иностранных государств в отношении Российской Федерации, а также ее граждан, находящихся за рубежом, требуется принятие дополнительных мер по обеспечению собственной безопасности сотрудников органов безопасности (как военнослужащих, так и гражданских лиц)", - отмечают разработчики в пояснительных материалах.

Законом устанавливается возможность временного ограничения права военнослужащих органов безопасности на выезд из России до пяти лет со дня их увольнения с военной службы. Установление порядка принятия таких решений отнесено к компетенции ФСБ.

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