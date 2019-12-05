Дума разрешила вводить временный запрет на выезд из России для отставных сотрудников ФСБ

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Госдума в четверг приняла в третьем чтении законопроект, который позволяет вводить запрет на выезд из РФ на срок до пяти лет для граждан, уволенных с военной службы в органах ФСБ.

Авторами инициативы выступила группа депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

"На фоне напряженной международной обстановки и откровенно враждебных действий и провокаций со стороны ряда иностранных государств в отношении Российской Федерации, а также ее граждан, находящихся за рубежом, требуется принятие дополнительных мер по обеспечению собственной безопасности сотрудников органов безопасности (как военнослужащих, так и гражданских лиц)", - отмечают разработчики в пояснительных материалах.

Законом устанавливается возможность временного ограничения права военнослужащих органов безопасности на выезд из России до пяти лет со дня их увольнения с военной службы. Установление порядка принятия таких решений отнесено к компетенции ФСБ.