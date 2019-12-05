Медведев указал на необходимость реабилитации детей, прибывших из подконтрольных ИГ зон

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев указал на необходимость психологической реабилитации детей, прибывших из стран, где действует "Исламское государство" (ИГ, организация запрещена в РФ), во избежание их возможной радикализации. Во время интервью российским телеканалам один из журналистов напомнил, что в последние годы в страну вывозят детей граждан РФ из таких стран, как Сирия и Ирак, где террористы ведут свою пропагандистскую деятельность, в том числе среди несовершеннолетних.

Как отметил журналист, у России возникает риск, что прибывшие из таких территорий дети могут со временем радикализироваться, а это создает угрозу безопасности внутри страны.

Медведев призвал не забывать, что, "это все равно дети, несмотря на то, что они были в таких условиях, это необходимо учитывать". Он отметил, что представители некоторых европейских стран не раз заявляли, что им такие дети, даже имеющие гражданство стран ЕС, не нужны.

Глава правительства указал, что "в ряде случаев эти дети растут в абсолютно чудовищных условиях - и психологических, и моральных, и физических, они получили всю ту порцию человеконенавистнической идеологии, которую исповедует так называемое "Исламское государство". По его словам, "там [в зонах, подконтрольных террористам] даже учебники в ряде случаев все были построены только на снаряжении автомата, на прицелах и так далее - то есть, детей с малых лет готовили убивать, и это очень страшно".

"Но если мы все-таки таких детей принимаем, мы просто должны проводить комплексную и индивидуальную реабилитацию каждого такого ребенка. Его нельзя оставлять наедине с самим собой - государство должно на это пойти, иначе может быть то, о чем вы сказали", - заявил премьер-министр РФ.