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"Разговор с Дмитрием Медведевым" - 2019

Медведев: три четверти выпускников творческих специальностей трудоустроены в России

Премьер также опроверг расхожее мнение о том, что выпускники российских творческих специальностей более востребованы за рубежом

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Три четверти выпускников творческих специальностей российских вузов находят работу по профессии. Об этом сообщил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.

"Приблизительно три четверти выпускников творческих специальностей все-таки устраиваются по специальности", - сказал премьер, добавив, что за ситуацией надо следить, помогая, в том числе грантами.

Премьер также опроверг расхожее мнение о том, что выпускники российских творческих специальностей более востребованы за рубежом. "Давайте скажем по-честному: востребованы звезды. Если говорить о всех выпускниках, то обычный российский выпускник, который приедет за границу трудиться по творческой специальности, не факт, что добьется большего, чем у нас", - отметил глава правительства.

При этом, по словам Медведева, в Советском Союзе "количество выпускников творческих факультетов было на порядок ниже, чем сейчас".

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия"Разговор с Дмитрием Медведевым" - 2019
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