Медведев рассказал, как вел дискотеки в школе

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал журналистам о том, как вел дискотеки в школе.

"Вы-то этого не помните, а я помню, как [в советские годы] я ходил к заместителю директора школы по воспитательной работе утверждать репертуар дискотеки, которую я вел. Значит, она могла сказать: "Так, а это что такое тут? Да вот не надо", - вспомнил глава правительства в интервью российским телеканалам, отвечая на вопрос, что бы хотел изменить, если бы оказался на один день в 1990-х.

Медведев подчеркнул, что в то время многого ни по радио, ни по телевизору не транслировали, и только 90-е годы открыли гражданам весь музыкальный мир.

"Но менять я ничего не буду. А в 90-е годы много [не только] сложных событий происходило, но и важных событий, и в моей жизни. Вот у меня в 1995 году важное событие произошло: сын родился. Так что что там менять? Все нормально", - заключил премьер, отметив, что вряд ли правильно рассуждать о том, что бы он мог сделать, если бы находился на сегодняшней должности в тот период.