В СФ хотят создать подпрограмму финансирования российских воинских мемориалов за рубежом

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Совет по социальной защите военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей при Совете Федерации рекомендует Минфину и МИД РФ разработать в рамках госпрограммы "Внешнеполитическая деятельность" меры по финансированию содержания российских и советских воинских захоронений за рубежом. Об этом говорится в рекомендациях Совета, заседание которого прошло в четверг в верхней палате парламента.

"Рекомендовать Министерству иностранных дел, Министерству финансов РФ рассмотреть вопрос о разработке отдельной подпрограммы в рамках государственной программы "Внешнеполитическая деятельность", предусматривающей финансовое обеспечение содержания и сохранности находящихся за рубежом воинских захоронений и мемориалов", - говорится в документе (текст есть в распоряжении ТАСС).

Как пояснил на заседании вице-спикер СФ Юрий Воробьев, за пределами России в настоящее время насчитывается более 12 тыс. воинских захоронений. Согласно информационно-аналитическим материалам, подготовленным к заседанию Совета, российские воинские захоронения на территориях 15 государств содержатся в соответствии с международными соглашениями (Италия, Германия, Финляндия, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Монголия, Япония, Китай, Латвия, Словения, Сербия и Турция). Страны, подписавшие эти соглашения, взяли на себя обязательства по финансированию содержания российских воинских захоронений.

В других государствах, с которыми не подписаны межправительственные соглашения, работы по приведению в порядок захоронений проводятся на средства МИД России. Также в информационно-аналитических материалах есть письмо из МИД РФ, где министерство рекомендует включить в итоговый документ Совета предложение об увеличении объема средств, выделяемых на восстановление, ремонт и благоустройство российских и советских воинских захоронений за рубежом до $5 млн.

Как говорится в материалах, целенаправленное выделение средств происходит только на захоронения, имеющие для РФ историко-мемориальное значение. "Таким образом, сложилась ситуация, при которой значительная часть российских воинских захоронений осталась вне правового поля (в части классификации воинских захоронений и мемориалов и в определении источников финансирования)", - говорится в материалах.