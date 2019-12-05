Эксперт: электронные трудовые обеспечат высокий уровень сохранности данных

НАЛЬЧИК, 5 декабря. /ТАСС/. Закон об электронных трудовых книжках, который принят Госдумой и вступает в силу с 2020 года, обеспечит высокий уровень безопасности и сохранности данных граждан об их трудовой деятельности. Такое мнение выразила ТАСС председатель парламента Кабардино-Балкарской Республики (КБР) Татьяна Егорова в четверг.

Документ дает работодателям возможность в электронном виде собирать информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника, в том числе о занимаемых должностях, переводах на другую работу, увольнении и прекращении трудового договора. Эти данные работодатель будет ежемесячно передавать в информационную систему Пенсионного фонда России (ПФР).

"Граждане будут защищены, например, от таких нередких случаев, когда вследствие реорганизации или ликвидации организации они не могут подтвердить свой трудовой стаж, поскольку личные дела не велись или соответствующие документы от прекративших юридическое существование работодателей не были переданы в архивное учреждение. Немаловажно, что гражданин будет иметь возможность отслеживать изменения в своей трудовой книжке через "личный кабинет" на сайте ПФР либо посредством Портала госуслуг. <…> Таким образом, принятый федеральный закон упростит для граждан реализацию трудовых, пенсионных и иных социальных прав и позволит им избежать многих проблем, с которыми сегодня приходится сталкиваться, будет обеспечен высокий уровень безопасности и сохранности данных", - сказала Егорова.

Среди основных преимуществ электронной формы сведений о трудовой деятельности спикер выделила удобный и быстрый доступ гражданина к информации о своей трудовой деятельности, сведение к минимуму случаев ошибочного или неточного внесения сведений о трудовой деятельности, дополнительные возможности дистанционного трудоустройства, оформление пенсий по данным лицевого счета без дополнительного документального подтверждения. "Следует отметить, что для граждан, пожелавших сохранить уже имеющиеся трудовые книжки, они по-прежнему будут вестись на бумажном носителе", - добавила она.

Закон разработан для обеспечения прав граждан и "прозрачности" учета их трудовой деятельности, минимизации случаев неоформленной трудовой деятельности и неуплаты работодателем страховых взносов в ПФР, отметила собеседница. "Помимо прочего, это позволит увеличить суммы поступлений от налога на доходы физических лиц, в том числе в региональные бюджеты, а значит, и направлять больше средств на решение стоящих перед регионами социально-экономических задач", - добавила она.

Предполагается, что получение большей части документов в рамках электронного межведомственного взаимодействия сократит часть рутинных процессов, а для гражданина это будет означать экономию времени, сокращение необходимости хождения по инстанциям. "Немаловажным является потенциальное снижение издержек работодателей, связанных с ведением и хранением бумажных трудовых книжек, что позволит перенаправить высвободившиеся средства, трудовые ресурсы и время на развитие их непосредственной экономической деятельности", - считает Егорова.

Электронные трудовые книжки

Закон об электронных трудовых книжках вступит в силу с 1 января. В течение 2020 года работники смогут отказаться от получения электронных трудовых книжек в пользу бумажных документов путем подачи работодателю соответствующего заявления. С 2021 года для тех, кто впервые вступает в трудовые отношения, будут вестись только электронные книжки. Изменения затронут около 60 млн работников и 8,4 млн хозяйствующих субъектов, включая предпринимателей без образования юридического лица, переход на электронные трудовые книжки будет добровольным и постепенным.