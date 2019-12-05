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Международная выставка туризма и отдыха прошла в китайском Хайкоу

В мероприятии приняли участие представители 20 провинций Китая, а также Австралии, Болгарии, Исландии, Малайзии, ОАЭ и Украины

ХАЙКОУ /Китай/, 5 декабря. /ТАСС/. Четвертая Международная выставка туризма и отдыха ЭКСПО-Хайнань (Hainan WorldLeisure Tourism Expo) состоялась в городе Хайкоу (административный центр провинции Хайнань, Южный Китай). Как сообщил портал "Наньхайван", в мероприятии приняли участие представители отрасли из Австралии, Болгарии, Исландии, Малайзии, ОАЭ, Украины, а также 20 провинций Китая.

Выставка прошла на площадке Хайнаньского международного выставочного комплекса в Хайкоу. По словам организаторов, на ней были представлены достижения туриндустрии, в частности, в сфере медицинского, образовательного, рекреационного, спортивного и морского туризма, успехи в области организаций мероприятий - фестивалей и выставок, а также последние новинки туристического оборудования.

Как сообщили в оргкомитете, на ЭКСПО этого года "было представлено большое количество новых продуктов и брендов, не только отвечающих рыночному спросу, но и следующих современным тенденциям потребления в сфере отдыха и туризма". Организаторы отмечают, что выставка уже стала своеобразной площадкой для налаживания и продвижения сотрудничества между провинцией Хайнань и зарубежными партнерами по направлению туризма, отдыха и развлечений, что в свою очередь способствует превращению Хайнаня в туристический центр мирового класса.

IV Международная выставка туризма и отдыха состоялась в рамках XX Международного хайнаньского карнавала, который проходит на острове с 22 ноября по 31 декабря. Карнавал включает в себя серию мероприятий - культурных и музыкальных фестивалей, концертов, спортивных соревнований, выставок и многих других, организованных в шести городах провинции, а именно Хайкоу, Ваньнине, Даньчжоу, Линшуе, Санья и Цюнхае. Завершится праздничная феерия в новогоднюю ночь большим музыкальным концертом.

Туризм на Хайнане

К 2025 году власти Хайнаня поставили задачу превратить провинцию в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи": природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей со всего мира.

В 2018 году остров посетили свыше 76 млн китайских и иностранных туристов, а за первую половину этого года турпоток на Хайнане составил 38,6 млн человек, что на 6% превысило показатель за аналогичный период прошлого года. По итогам 2018 года Хайнань посетили более 255 тыс. россиян. Ожидается, что в этом году показатель достигнет отметки в 300 тыс. человек.

Теги
Хайнань
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