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В Хабаровске приземлился самолет из Якутска с технической неисправностью

На борту находилось 117 пассажиров, никто не пострадал

ХАБАРОВСК, 5 декабря. /ТАСС/. Самолет из Якутска со 117 пассажирами на борту сел в хабаровском аэропорту с неисправностью. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Хабаровска.

"На рейсе Якутск - Хабаровск сегодня после посадки экипаж Boeing 737 заметил техническую неисправность. На борту находилось 117 пассажиров, в том числе пять детей. Помощь никому не потребовалась, посадка прошла в штатном режиме", - сказал представитель пресс-службы. Инцидент произошел утром в четверг. Причину неисправности в пресс-службе не уточнили.

Телеканал РЕН ТВ сообщил, что самолет сел в Хабаровске с обледеневшим шасси, у экипажа возникло подозрение на надлом стойки шасси.

Теги
РоссияЯкутияХабаровский край
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