{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Федермессер заявила о нехватке волонтеров в психоневрологических интернатах

Основатель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" отметила, что это места, о которых мы привыкли не думать

СОЧИ, 5 декабря. /ТАСС/. Руководитель Центра паллиативной медицины департамента здравоохранения Москвы, основатель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сообщила о нехватке волонтеров в психоневрологических интернатах (ПНИ) и призвала добровольцев уделить больше внимания людям, проживающим в этих учреждениях.

"Я с недавних пор начала заниматься совершенно новой темой - это тема психоневрологических интернатов. Это места, о которых мы привыкли не думать. Эти места пустуют, волонтеров там очень мало <...> Я очень вас всех призываю приходить туда, помогать и творческими проектами, и силами, и временем. С вами им будет проще", - сказала она в четверг на Международном форуме добровольцев в Сочи.

Международный форум добровольцев проходит в Сочи со 2 по 5 декабря, он приурочен к Дню добровольца, который отмечается 5 декабря. Мероприятие объединяет более 7,5 тыс. участников из России и зарубежных стран. В рамках форума состоится церемония награждения победителей всероссийского конкурса "Доброволец России - 2019". В этом году грантовый фонд составил 45 млн рублей, что в три раза больше, чем в прошлом.

О реформе ПНИ

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявлял, что концепция совершенствования жизнеустройства инвалидов в РФ должна быть разработана в первом квартале 2020 года. По его словам, она соберет лучшие практики регионов. В сентябре Минтруд утвердил дорожную карту по внедрению в России стационарозамещающих технологий для граждан с психическими расстройствами, которая направлена на развитие института приемных семей, получение образования и трудоустройства для граждан этой категории до 2024 года. В частности, планом мероприятий предполагается проработать меры социальной и финансовой поддержки для стимулирования родственного ухода за гражданами, страдающими психическими расстройствами.

В начале февраля вице-премьер РФ Татьяна Голикова дала поручение Роструду, Роспотребнадзору и Росздравнадзору проверить условия проживания в психоневрологических интернатах. По итогам этой проверки Роструд сообщил, что в ПНИ проживают около 156 тыс. граждан, в том числе почти 16 тыс. - в детских учреждениях для детей с инвалидностью. Около 71% проживающих в ПНИ лишены дееспособности, 24% от общего числа нуждаются в постоянном уходе, только 2% проживающих в интернатах для взрослых официально трудоустроены. Роспотребнадзор выявил нарушения в 80% ПНИ, а Росздравнадзор назвал несоблюдение порядка оказания медпомощи самым частым нарушением в интернатах для взрослых.

Теги
Топилин, Максим АнатольевичГоликова, Татьяна АлексеевнаРоссия
Реклама на ТАСС
Познер представил книгу "Испанская тетрадь. Субъективный взгляд"
В нее вошли материалы, собранные в период съемок фильма "В поисках Дон Кихота"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС