Федермессер заявила о нехватке волонтеров в психоневрологических интернатах

СОЧИ, 5 декабря. /ТАСС/. Руководитель Центра паллиативной медицины департамента здравоохранения Москвы, основатель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сообщила о нехватке волонтеров в психоневрологических интернатах (ПНИ) и призвала добровольцев уделить больше внимания людям, проживающим в этих учреждениях.

"Я с недавних пор начала заниматься совершенно новой темой - это тема психоневрологических интернатов. Это места, о которых мы привыкли не думать. Эти места пустуют, волонтеров там очень мало <...> Я очень вас всех призываю приходить туда, помогать и творческими проектами, и силами, и временем. С вами им будет проще", - сказала она в четверг на Международном форуме добровольцев в Сочи.

Международный форум добровольцев проходит в Сочи со 2 по 5 декабря, он приурочен к Дню добровольца, который отмечается 5 декабря. Мероприятие объединяет более 7,5 тыс. участников из России и зарубежных стран. В рамках форума состоится церемония награждения победителей всероссийского конкурса "Доброволец России - 2019". В этом году грантовый фонд составил 45 млн рублей, что в три раза больше, чем в прошлом.

О реформе ПНИ

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявлял, что концепция совершенствования жизнеустройства инвалидов в РФ должна быть разработана в первом квартале 2020 года. По его словам, она соберет лучшие практики регионов. В сентябре Минтруд утвердил дорожную карту по внедрению в России стационарозамещающих технологий для граждан с психическими расстройствами, которая направлена на развитие института приемных семей, получение образования и трудоустройства для граждан этой категории до 2024 года. В частности, планом мероприятий предполагается проработать меры социальной и финансовой поддержки для стимулирования родственного ухода за гражданами, страдающими психическими расстройствами.

В начале февраля вице-премьер РФ Татьяна Голикова дала поручение Роструду, Роспотребнадзору и Росздравнадзору проверить условия проживания в психоневрологических интернатах. По итогам этой проверки Роструд сообщил, что в ПНИ проживают около 156 тыс. граждан, в том числе почти 16 тыс. - в детских учреждениях для детей с инвалидностью. Около 71% проживающих в ПНИ лишены дееспособности, 24% от общего числа нуждаются в постоянном уходе, только 2% проживающих в интернатах для взрослых официально трудоустроены. Роспотребнадзор выявил нарушения в 80% ПНИ, а Росздравнадзор назвал несоблюдение порядка оказания медпомощи самым частым нарушением в интернатах для взрослых.