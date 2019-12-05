Жители Липецкой области победили в художественном конкурсе среди семей с приемными детьми

ЛИПЕЦК, 5 декабря. /ТАСС/. Многодетная семья из Липецкой области стала победителем всероссийского конкурса художественного творчества "Всероссийская ассамблея замещающих семей". Об этом журналистам в четверг сообщил глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Семья Вячеслава и Татьяны Мысник из Лебедянского района стала абсолютным победителем конкурса художественного творчества 2019 года", - сказал он, заметив, что супруги воспитывают семь несовершеннолетних детей, шесть из которых приемные.

В конкурсе принимали участие семьи опекунов, попечителей, а также приемных родителей из 36 регионов страны. В финал, который проходил с 30 ноября по 3 декабря, прошли девять семей.

В пресс-службе областной администрации ТАСС пояснили, что конкурс проводится с 2011 года, его цель - повышение авторитета семьи в обществе и распространение положительного опыта отношений в семьях, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. "Кроме того, смотр позволяет сделать упор на укрепление традиций совместного творчества детей и родителей, распространение опыта семейного воспитания и организации досуга", - сказали в администрации.

Представители Липецкой области принимают участие в конкурсе в пятый раз и в третий раз становятся лауреатами. В пресс-службе напомнили, что в регионе насчитывается 506 приемных и 1 тыс. 120 опекунских семей, в которых воспитываются 848 и 1 тыс. 415 детей соответственно. "В области законодательно утверждены различные льготы и меры поощрения ответственных родителей за достойное воспитание детей", - напомнил Артамонов.