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Прокуратура предложила усилить уголовную ответственность за терроризм

В ведомстве отметили, что в ходе мониторинга применения уголовного законодательства был выявлен правовой пробел

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Прокуратура разработала поправки в Уголовный кодекс РФ, ужесточающие ответственность за терроризм. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Генеральной прокуратуры, где состоялось очередное заседание научно-консультативного совета, посвященное актуальным вопросам совершенствования действующего законодательства РФ.

"Начальник управления обеспечения участия военных прокуроров в рассмотрении дел в судах Главной военной прокуратуры Александр Рушкин <...> представил разработанный Главной военной прокуратурой проект федерального закона, предусматривающий внесение изменений в УК РФ об уголовной ответственности лиц, совершивших преступления террористической направленности, - говорится в сообщении. - В представленном законопроекте предлагается усилить уголовную ответственность за совершение преступлений террористического характера лицам, совершившим такие деяния".

Рушкин пояснил, что в ходе мониторинга применения уголовного законодательства выявлен правовой пробел, требующий приведения в соответствие нормативной базы.

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