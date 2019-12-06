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Евро-2020

Ростуризм проведет роуд-шоу в странах Азии для продвижения электронных виз и Евро-2020

Презентационные мероприятия пройдут в Японии, Корее, Китае, Вьетнаме и Индии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Федеральное агентство по туризму РФ (Ростуризм) совместно с властями Петербурга, оргкомитетом чемпионата Европы по футболу 2020 года и Россотрудничеством проведет во второй половине декабря серию роуд-шоу в азиатских странах, нацеленных на продвижение режима электронных виз в регионах России, а также Санкт-Петербурга как города, который примет матчи Евро-2020. Также частью программы станет презентация туристских маршрутов России, сообщил в беседе с ТАСС заместитель руководителя Ростуризма Сергей Корнеев.

"Мы получили поручение курирующего вице-премьера Ольги Голодец обеспечить продвижение Санкт-Петербурга как города-хозяина Евро-2020 за рубежом. Мы это делаем: буквально с 16 по 20 декабря пройдет серия презентационных роуд-шоу, которые мы проведем в Японии, Корее, Китае, Вьетнаме и Индии. Они называются "Россия 2020. Евро в подарок". Основные информационные поводы, о которых мы там будем рассказывать - это электронная виза и чемпионат Европы по футболу как своего рода торговая марка международного уровня качества, как доказательство класса индустрии гостеприимства России в целом, потому что у нас есть еще и наследие совсем недавно прошедшего чемпионата мира по футболу", - сказал Корнеев, добавив, что мероприятия получили официальную поддержку Всемирной туристской организации ООН.

Замглавы Ростуризма отметил, что в рамках этих презентаций Петербург и Россию в целом планируется позиционировать как "туристский футбольный хаб между Азией и Европой". "Мы будем представлять в рамках этого роуд-шоу те города, которые уже приняли чемпионат мира и доказали свой международный уровень качества, мы будем представлять маршруты, которые через эти города проходят или находятся рядом с ними", - пояснил собеседник агентства. В их числе он назвал межрегиональные маршруты, связанные с "Серебряным Ожерельем" и Русским Севером, старинными русскими усадьбами, где жили выдающиеся личности, о которых знают во всем мире, "Императорский маршрут", "Золотое кольцо", "Россия - родина космонавтики", "Великий Волжский путь" - в связке с логистикой из стран Азии.

"Мы говорим: приезжайте до футбола, приезжайте на футбол, приезжайте в наши уникальные туристические центры и возвращайтесь к нам опять после футбола. У нас есть образы России, которые становятся туристскими продуктами. Эти образы становятся мотивацией для приезда туристов", - сказал Корнеев.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.

Режим электронных виз, которые доступны для оформления гражданам 53 государств, начал действовать на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 1 октября текущего года. Электронная виза оформляется бесплатно и выдается на 30 дней с возможностью пребывания в регионе в течение восьми дней. Электронные визы для въезда иностранцев в Калининградскую область введены с 1 июля 2019 года, в регионах Дальнего Востока - с августа 2017 года.

Теги
Голодец, Ольга ЮрьевнаЯпонияИндияРоссияКитайРеспублика КореяВьетнамСанкт-ПетербургЕвро-2020
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