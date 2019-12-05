Соловецкий музей в ближайшие годы планирует решить проблему нехватки выставочных площадей

АРХАНГЕЛЬСК, 5 декабря. /ТАСС/. Соловецкий музей-заповедник в ближайшие годы планирует решить проблему нехватки выставочных площадей. В 2020 году возобновится строительство депозитарно-выставочного центра, которое было приостановлено по рекомендации ЮНЕСКО, сообщил ТАСС в четверг наместник Соловецкого монастыря и директор Соловецкого музея-заповедника епископ Одинцовский Порфирий (Владимир Шутов).

"Выставочных площадей не хватает, проблема будет решаться продолжением строительства музейного комплекса, строительство которого было остановлено. Сейчас заканчиваются согласовательные процедуры, и продолжение строительства будет уже по измененному проекту. Это будут основные наши площади <…> Строительство возобновится со следующего года", - сказал он ТАСС.

Строительство экспозиционно-административного здания для Соловецкого государственного историко-архитектурного и природного заповедника началось в 2014 году для того, чтобы вывести музейные помещения с территории монастыря.

Строители начали работы на площадке, успели построить два этажа и планировали завершить стройку в марте 2017 года, но она была приостановлена по рекомендации ЮНЕСКО. Эксперты по охране памятников опасались, что массивное здание нарушит историческую панораму. Ансамбль Соловецкого монастыря включен в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Теперь из построенных фундамента и двух этажей один этаж по рекомендации ЮНЕСКО будет снесен. В результате здание будет скрыто за холмом. В корпусе разместится основная экспозиция, которая расскажет обо всех сторонах жизни на Соловках, здесь также будет помещение в 200 кв. м для временных экспозиций, конференц-зал и хранилище. Ожидается, что здание будет введено в эксплуатацию до 2023 года.

Как пояснил собеседник агентства, реставрируется и ряд помещений на территории монастыря, которые могут использоваться как экспозиционные площадки. "Кроме того, реставрируются помещения на территории монастыря, в будущем будут вводиться в действие: библиотека, ризница, они пока в состоянии реставрации. И ряд других. На десяток лет вперед [есть план] по постепенному вводу в действие с обустройством экспозиций", - добавил он.

Кроме того, на территории музея-заповедника будет открыт визит-центр и экскурсионное бюро, под них будет приспособлено одно из существующих зданий.

Инфраструктура Соловков

В четверг председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что Соловецкий монастырь является уникальным памятником истории и веры, который необходимо восстановить. Медведев отметил, что на территории Соловецкого архипелага расположен и населенный пункт, который также должен быть приведен в порядок.

По словам Шутова, в поселке Соловецкий ведутся серьезные работы по обустройству инфраструктуры. "Открылись первые 900 м взлетно-посадочной полосы, первый инфраструктурный успех, - отметил он. - Все остальное будет подтягиваться. Полоса в следующем году будет достроена. Все остальные инфраструктурные объекты: комплекс водоочистных сооружений, водопровод, вопросы благоустройства будут решаться".

29 ноября был введен в эксплуатацию участок взлетно-посадочной полосы - 961 м. В 2019 году старые металлические плиты заменили на современное железобетонное покрытие, были построены новый перрон и рулежная дорожка, выполнены работы по установке очистных сооружений, обустройству водосточно-дренажной системы, монтажу новой трансформаторной станции. В 2020 году планируется устройство оставшейся части полосы, после чего ее длина составит 1,5 тыс. м, строительство здания для размещения спецтехники и оборудования, установка светосигнального, биоакустического и метеооборудования, патрульной дороги и ограждения по периметру аэропорта. Реконструкция системы водоснабжения и водоотведения на Соловках завершится к концу 2020 года.

Соловецкий монастырь

Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь возник на архипелаге в Белом море в первой половине XV века. Ансамбль Соловецкого монастыря включен в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО и Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов России. С 1960-х годов на Соловках ведутся реставрационные работы, сейчас восстановление исторических объектов идет в рамках госпрограммы "Развитие культуры и туризма" на 2013-2020 годы. Ремонтно-реставрационные работы продолжаются на 12 объектах архипелага, в 2019 году на эти цели выделено более 77 млн рублей. Как ранее заявлял министр культуры РФ Владимир Мединский, основной комплекс реставрационных работ на Соловецком архипелаге планируется завершить к 2035 году.