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СМИ: более 500 авиапассажиров прибыли в Лондон с большим опозданием из-за вылета Трампа

Речь, в частности, идет о рейсах лоукостера Ryanair

ТАСС, 5 декабря. Несколько рейсов лоукостера Ryanair более чем с 500 пассажирами на борту прибыли в лондонский аэропорт Станстед с большим опозданием из-за вылета президента США Дональда Трампа из британской столицы, где 3 и 4 декабря проходил саммит НАТО. Как сообщила в четверг газета The Independent, рейсы других авиакомпаний также были задержаны из-за вылета американского президента.

По информации издания, пока в среду самолет Трампа Air Force One готовился к взлету, аэропорт Станстед закрыл воздушное пространство для всех остальных рейсов на час. В итоге самолеты, направлявшиеся в Лондон из Лиможа (Франция), Лодзи (Польша) и Лиссабона (Португалия), изменили свои маршруты и направились в другие воздушные гавани королевства.

Так, лайнер, следовавший из Лиможа, совершил вынужденную посадку в аэропорте Бирмингема, а самолеты из Лодзи и Лиссабона приземлились в аэропорту Восточного Мидленда. После промежуточной посадки и дозаправки авиалайнеры направились в Станстед, прибыв туда с опозданием в два часа.

Большинству самолетов других авиаперевозчиков пришлось уходить на второй круг, прежде чем приземлиться в первоначальном пункте назначения.

Теги
СШАВеликобританияТрамп, Дональд
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