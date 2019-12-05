Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Дождь" в четверг.

"Я, как один из первых героев расследований, потом принял решение не знакомиться с ними дальше. И на своем рабочем месте не мониторю никак результаты этих расследований и не интересуюсь ими. На своем опыте знаю о качестве, о подоплеке, об источниках и так далее", - сказал он.

Песков подчеркнул, что не знает, знаком ли президент России Владимир Путин с результатами расследований. "Эта информация доступная. Но здесь я вам не могу сказать", - добавил он.