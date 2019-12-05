{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК

Пресс-секретарь российского президента также подчеркнул, что не знает, знаком ли Владимир Путин с результатами расследований

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Дождь" в четверг.

"Я, как один из первых героев расследований, потом принял решение не знакомиться с ними дальше. И на своем рабочем месте не мониторю никак результаты этих расследований и не интересуюсь ими. На своем опыте знаю о качестве, о подоплеке, об источниках и так далее", - сказал он.

Песков подчеркнул, что не знает, знаком ли президент России Владимир Путин с результатами расследований. "Эта информация доступная. Но здесь я вам не могу сказать", - добавил он.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Реклама на ТАСС
В Лионе при повышенных мерах безопасности открылся "Праздник света"
На 35 площадках установлены 65 световых инсталляций. В фестивале принимают участие профессиональные и начинающие художники
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС